Noch nie in der poltischen Geschichte der Stadt wurde einem Bürgermeister das Misstrauen ausgesprochen. Jetzt ist es erstmals geschehen: Die Grünen brachten letzten Montag einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ein.

Freilich ohne echte Konsequenzen. Denn zur Absetzung des Bürgermeisters braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Selbst wenn der Koalitionspartner SPÖ gegen Schmuckenschlager stimmen würde, ginge sich das nicht aus. Binnen vier Wochen muss es jetzt eine anonyme Abstimmung über den Verbleib Schmuckenschlagers in seinem Amt geben.

Anonyme Abstimmung um Verbleib Schmuckenschlagers

Ein Paukenschlag in der Stadtpolitik ist der Misstrauensantrag der Grünen allemal. Der Grund sind natürlich die vom Rechnungshof (RH) in seinem Bericht schonungslos aufgedeckten Fehler. Warum die Grünen diesen Schritt setzen, begründet Fraktionschef Wimmer so: „Der RH-Bericht hat dieses Sanierungsdesaster in über 100 Punkten kritisiert und dabei sehr oft den Bürgermeister direkt. Er hat festgestellt, dass es zu einer Kostenüberschreitung von 4,26 Millionen Euro gekommen ist. Geld, das nun die Bevölkerung zahlen muss. Wer hat dafür die die politische Verantwortung?“

„Es geht hier nicht um das Eingestehen von kleinen Fehlern. Es geht um das gescheiterte System Schmuckenschlager.“ Sepp Wimmer, Fraktionschef der Grünen

Wimmer sieht Schmuckenschlager zwar nicht als den Allein-, aber sehr wohl als Letztverantwortlichen für alle wichtigen, vor allem die zukunftsweisenden strategischen Entscheidungen in der Stadt. „Dafür wurde er gewählt“, so Wimmer weiter, „es geht hier nicht um das Eingestehen von kleinen Fehlern. Es geht um das gescheiterte ‚System Schmuckenschlager‘ bei dieser Generalsanierung.“

Was Wimmer unter dem ‚System Schmuckenschlager“ versteht, erklärt er so: „Auf Kritik der Opposition, die schon von Beginn an zahlreiche Mängel im Projekt aufgezeigt hat, überhaupt nicht einzugehen, sondern sie, wie den Kollegen Hofbauer, lächerlich zu machen.“ Weiters hätte der Bürgermeister die kritischen Gemeinderäte im Glauben gelassen, dass es auch zu einer thermischen Sanierung des Happylands kommen würde, obwohl er bereits wusste, dass ein Consulting Unternehmen, dies nicht für durchführbar hielt. Schmuckenschlager hätte darüber hinaus nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebenen Beschlüsse in der Generalversammlung der GmbH ordnungsgemäß beschlossen.

Sportstätten Beirat wurde "nicht ausreichend informiert oder einfach nach Strich und Faden belogen“

Warum nicht er – Wimmer – als Mitglied der Sportstätten Beirats, früher Alarm geschlagen hätte? Wimmer: „Wie der RH klar festgehalten hat, wurde der Sportstätten Beirat entweder nicht ausreichend informiert oder einfach nach Strich und Faden belogen.“ So hätte der damalige Happyland Geschäftsführer Konvicka noch im Juni 2015 berichtet, dass das Sanierungsbudget von 14 Millionen eingehalten werde, obwohl bereits eine Überschreitung von mehr als 900.000 Euro absehbar gewesen wäre. Die Beschlüsse zur Sanierung wären von Schmuckenschlager und seiner ÖVP gefasst worden. „Jetzt aber scheinen der Bürgermeister und die ÖVP plötzlich nicht mehr dafür verantwortlich zu sein“, meint Wimmer.

"Dieses System gefährdet ja weiter die Stadt."

Wimmer weiß, dass der Misstrauensantrag höchstwahrscheinlich nicht das von den Grünen gewünschte Ergebnis bringen wird. Warum dann der Antrag? „Es ist notwendig dieses System, das in weiten Teilen von Ignoranz und Überheblichkeit getragen ist, aufzuzeigen. Denn dieses System gefährdet ja weiter die Stadt.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager kontert: „Stadtrat Wimmer wendet das härteste Mittel der Gemeindeordnung gegen mich an. Keine andere Partei oder Liste hat sich angeschlossen, daher steht er solo für diese Vorgangsweise. Sollte die Abstimmung zu meinen Gunsten ausfallen, erwarte ich von ihm den selben Einsatz, den er mir abverlangt. Es gibt Dinge, die entscheidet der Wähler und es gibt Dinge, die entscheiden Gerichte. Wimmer will sich über beide hinwegsetzen. Das ist kein politisches Spielchen und daher muss er wissen, dass am Ende Konsequenzen erfolgen müssen.“