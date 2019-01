Eigentlich sollten sie an einem Strang ziehen, denn für beide ist die Reduktion des Autoverkehrs ein fixer Bestandteil ihres Programms. Doch einig scheinen sie sich nicht zu sein. So wirft der Chef der Grünen Sepp Wimmer dem PUK Verkehrsstadtrat vor: „Wir Grünen werden leider bei unseren Bemühungen der Reduzierung des Autoverkehrs im neuen Stadtteil Pionierviertel von PUK-Verkehrsstadtrat Kehrer ziemlich im Stich gelassen.“

Als glühender Verfechter des Pionierviertels blende Kehrer völlig aus, dass das Viertel nun mit mehr als 1.000 Parkplätzen und bis zu 4.000 Autofahrten täglich ein Verkehrserreger mit enormen Schadstoffemissionen wird.

„Und das nicht nur für das Viertel, sondern für die ganze Stadt“, zeigt sich Stadtrat Sepp Wimmer mit der Arbeit des Verkehrsstadtrats mehr als unzufrieden. Zu Beginn habe man der Bevölkerung einen autofreien Stadtteil versprochen, jetzt würden dafür sogar neue Straßen geplant. „Kennt Kehrer das Sprichwort nicht: ‚Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten‘! Mit dieser Politik, die so viel neuen Verkehr anzieht, wird die PUK und Kehrer zur Autofahrerpartei Nummer eins in Klosterneuburg“, so Wimmer.

„Ein weitgehend autofreier Stadtteil ist die einzige Möglichkeit, einen verkehrlichen Exodus zu verhindern.“Johannes Kehrer, PUK

Der PUK-Stadtrat sei auch säumig, was das Parkpickerl in Döbling betrifft. Wimmer: „Seit Oktober wissen wir, dass das kommt. Dadurch fallen praktisch die Park-Hotspots Heiligenstadt und Nußdorf für Klosterneuburgs Wien-Pendler weg. Da ist nun zu befürchten, dass viele von diesen Wien-Pendlern ihr Auto im Bereich der Klosterneuburger Bahnhöfe abstellen und es so zu einer großen Konkurrenz mit den Anrainern kommt. Auch werden die Züge übervoll ausgelastet sein“, so Wimmer weiter.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager habe den Verkehrsstadtrat schon im Oktober gedrängt, im Verkehrsausschuss im Hochtempo Lösungen zu erarbeitet. Jetzt, 2019, gebe es noch immer keine umsetzbaren Maßnahmen, wie Klosterneuburg auf die Einführung des Parkpickerls reagieren werde. Wimmer abschließend: „Hier hat der Verkehrsstadtrat wieder seine Hausaufgaben nicht gemacht. Wir Grüne befürchten, dass die Bevölkerung dies ausbaden wird müssen.“

Zahlreiche Maßnahmen bereits getroffen

„Natürlich wurde das Thema Parkpickerl im Verkehrsausschuss umgehend bearbeitet und zahlreiche Maßnahmen umgesetzt“, kontert Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK). P&R-Kapazitäten wurden erweitert, in Kritzendorf sei das bereits erledigt worden, beim Bahnhof Kierling werde der Parkplatz hochwassersicher gemacht, der Takt auf der S-Bahn wurde Ende 2017 nach Initiative der PUK verdoppelt und Buskapazitäten und Takte erhöht.

„Eine Parkraumbewirtschaftung in Nähe der Klosterneuburger Bahnhöfe ist eine weitere mögliche Maßnahme, die für viele Bewohner auch negative Folgen haben könnte“, so Kehrer weiter. Der Ausschuss wolle deshalb nicht voreilig entscheiden, die Auswirkungen des Parkpickerls in Wien 19 abwarten und dann bei Bedarf schnell handeln. „Es ist nur verwunderlich, dass das den Grünen nicht bekannt ist, da sich alle Ausschussmitglieder – auch das grüne – dafür ausgesprochen haben.“

Das Pionierviertel in diesem Zusammenhang zu nennen ist Kehrer unverständlich, da das Projekt aufgrund verkehrlicher Engpässe durch die B14- Sperre auf Eis gelegt ist. Die Planung neuer Straßen sei ebenfalls nicht angedacht. „Dennoch bin ich überzeugt, dass ein weitgehend autofreier Stadtteil dort langfristig die einzige Möglichkeit ist, einen verkehrlichen

Exodus zu verhindern. Eine Machbarkeitsstudie zu einer zusätzlichen Anbindung an die Umfahrung habe ich im Stadtrat gegen die ÖVP/SPÖ-Mehrheit deshalb strikt abgelehnt“, sagt Kehrer.

Dezeit sei man intensiv mit der Planung von Maßnahmen im Zuge der B14-Sperre beschäftigt. Eine Busschleuse und erweiterte Parkmöglichkeiten an den Bahnhöfen werde seitens der Stadt notwendig sein. Kehrer: „Erhöhte Zugkapazitäten und ermäßigte Tarife während der Bauzeit müssen wir mit aller Vehemenz bei Stadt Wien und Land Niederösterreich einfordern. Hier sind ÖVP und Grüne gefragt, zu zeigen, dass ihre Verbindungen zu den Landesparteien fruchtbar sind, haben sie ja die Verkehrsressorts in NÖ und Wien inne.“