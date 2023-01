Donautunnelprojekt in der Endphase

Werbung

Das spektakuläre Infrastrukturprojekt zwischen Klosterneuburg und Korneuburg biegt in die Zielgerade ein. Im vergangenen Jahr wurde unter der Donau ein 460 Meter langer Tunnel errichtet, in dem unter anderem Trinkwasser-, Naturwärme-, und Internetleitungen verlegt wurden.

Die Baugruben sind nun wieder zugeschüttet, und es erinnern nur noch die Sichtmarker an den beiden Donauufern an die darunter verlaufenden Leitungen. Noch im Frühling sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz blickt mit Stolz auf das erfolgreiche Projekt. „Der Mikrotunnel ist in dieser Form das komplizierteste und anspruchsvollste Projekt, das wir in den letzten Jahren realisiert haben. Die Untertunnelung der Donau hat unsere Projektleiter vor große Herausforderungen gestellt. In Summe wurden rund zehn Millionen Euro in das Projekt investiert“, so Szyszkowitz.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist der Tunnelbau ein echtes Erfolgsprojekt: „Heute wird der Wert von Versorgungssicherheit so deutlich wie nie. Dank diesem Millionen-Investment der EVN ist unsere Stadt nicht nur an einem zusätzlichen Fernwärmenetz angebunden, sondern auch mit einer weiteren Notwasserleitung abgesichert. Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Umsetzung dieser weitreichenden Entscheidung.“

Versorgungssicherheit wird erhöht

Auch Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko zeigt sich begeistert: „Dieses Bauvorhaben erhöht die Versorgungssicherheit von Klosterneuburg und Korneuburg, aber auch der umliegenden Gemeinden. In Summe profitieren 50.000 Menschen davon. Das Tunnelprojekt wird einen wesentlichen Beitrag für die Lebensqualität zukünftiger Generationen leisten.“

Der rund 460 Meter lange Mikrotunnel mit einem Innendurchmesser von zwei Metern beginnt auf Klosterneuburger Seite am nördlichen Rand der Rollfährensiedlung und endet auf Korneuburger Seite in Tuttendörfl.

Der Tunnel wurde im Rohr-Vortriebverfahren mit einem Radius von 1.600 Metern gebohrt. Er verläuft nicht gerade, sondern in „Bananenform“, mit einer Überdeckungshöhe bis zur Donausohle von etwa fünf Metern im Uferbereich und maximal elf Metern in der Donaumitte.

