Der Zufall wollte es, dass sich ein weißrussischer Staatsbürger just an seinem 39. Geburtstag am Landesgericht Korneuburg vor Richterin Monika Zbiral wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten musste. Dem LKW-Fahrer wurde seitens der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am 22. Juni dieses Jahres aus einem Supermarkt in Klosterneuburg vier Flaschen Vodka im Wert von 163,60 Euro gestohlen zu haben. Er soll dabei die Diebstahlsicherung mit einem Magneten manipuliert haben.

Er bekannte sich zu dem Umstand schuldig, dass er mit den Flaschen in seinem Rucksack an der Kassa, an der er Blätterteiggebäck, Minze und rohes Hühnerfleisch sehr wohl bezahlte, vorbeigegangen sei. Als er seinen Irrtum bemerkte, wollte er wieder umdrehen und zur Kassa zurückgehen, als sich der Detektiv des Supermarkts „auf ihn stürzte“, wie es der 39-Jährige ausdrückte. Den in der Anklage erwähnten Magneten will er im Einkaufswagen gefunden und nicht als solchen erkannt haben. Richterin Zbiral machte den Praxistest an ihrem Richterstuhl und hielt fürs Protokoll fest: „Sehr starker Magnet.“

Wo er vorhatte, das rohe Hühnchen zu kochen, wollte der – laut der akribischen Recherche der Richterin in so gut wie in jedem europäischen Land – unbescholtene Weißrusse nicht verraten. Auch weitere seiner Aussagen vor Gericht wichen von denen bei seiner Einvernahme durch die Polizei ab. Um den Fall zum Abschluss zu bringen, hätte es noch der Aussage des Supermarkt-Detektivs bedurft, der jedoch nicht als Zeuge erschien. Woraufhin die Richterin eine Ordnungsstrafe von 300 Euro gegen den Mann verhängte, die Verhandlung vertagte, mit der Folge, dass der in U-Haft sitzende Mann bis zum 12. August auf sein Urteil warten muss.