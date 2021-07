Der positive Corona-Test am 11. März dieses Jahres und die daraufhin angeordnete Quarantäne waren wohl der Auslöser dafür, dass sich zwei 15-jährige Jugendliche vor Richter Rainer Klebermaß am Landesgericht Korneuburg wiederfanden. Dem Burschen, der in seinem Alter bereits auf zwei Verurteilungen zurückblicken kann, wurde der Verstoß gegen den Paragrafen 178 – „Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit unter Menschen“ – und Körperverletzung vorgeworfen. Für Letzteres war auch die 15-Jährige angeklagt.

Zweimal sei es am 16. März zu einer Auseinandersetzung mit einer 52-jährigen Betreuerin der beiden Jugendlichen gekommen. Der erste Vorfall führte dazu, dass sich die beiden, gemeinsam mit einer 14-jährigen Freundin, vom Gelände der Betreuungseinrichtung entfernten und der junge Mann somit den Straftatbestand des ihm zur Last gelegten Paragrafen 178 erfüllte. Bei ihrer Rückkehr wurden sie von der Betreuerin erneut zur Rede gestellt, woraufhin die 15-Jährige mit Schlägen auf sie losging.

"Der Frust der Quarantäne"

Die Jugendliche bestritt den massiven Angriff auf die Erzieherin nicht, gab sich sehr reumütig und begründete die Tat mit früheren traumatisierenden Erlebnissen; ins Amtsdeutsch der Jugenderhebungen übersetzt: „Erschwerte Sozialisationsbedingungen“. Aufgrund ihrer Unbescholtenheit konnte ihr Klebermaß eine Diversion im Ausmaß von 40 Stunden, abzuleisten bis spätestens 20. November dieses Jahres, anbieten. Der Richter wertete das Verhalten des Mädchens als „einmaligen Ausrutscher“.

Beim Burschen, der lang leugnete, ebenfalls auf die Betreuerin losgegangen zu sein, war die Sache nicht ganz so einfach, weil er eben „leider kein unbeschriebenes Blatt“ mehr sei, so der Richter. Er sah es auch als erwiesen, dass der 15-Jährige sich sehr wohl am Angriff auf die 52-Jährige beteiligt hatte. Das Urteil lautete auf drei Monate bedingter Freiheitsstrafe. Nach kurzer Rücksprache mit seiner Verteidigerin Ulrike Werner – „Ich würde es als Chance sehen“ – nahm er das Urteil an. Der Richter hatte am Ende noch eine Art Bitte an den Jugendlichen: „Wir haben uns hier jetzt zweimal getroffen, lassen wir’s dabei bewenden.“