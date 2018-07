Nahezu zwei Stunden beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Ergebnis des Prüfungsausschusses. Geprüft wurden die Aktivitäten der letzten fünf Jahre des Stadtmarketings. Das Ergebnis: zu teuer und ineffizient.

„Der Prüfungsausschuss des Gemeinderats bestätigte die jahrelange Kritik der FPÖ an der ‚Marke Klosterneuburg‘ und am Stadtmarketing“, so FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko als größter Kritiker. So gäbe es zum Beispiel ein Stadtwappen, für die Kreation einer „Marke Klosterneuburg wurden aber 100.000 Euro ausgegeben. In seiner Prüfung stellt der Prüfungsausschuss aber fest, dass nach fünf Jahren „nicht erkennbar ist, welche Botschaft die Marke Klosterneuburg und das Logo transportieren sollen“.

Das Logo hätte sich als nicht praktikabel erwiesen, weil es „bei Schwarz/Weiß-Ausdrucken Assoziationen zu einem Trauerflor erzeugte“, weshalb Mitarbeiter des Rathauses abgewandelte Logos für ihre Dienststellen (zum Beispiel Wirtschaftshof, Musikschule) kreierten. Der Prüfungsausschuss konnte auch keine Identifizierung der Klosterneuburger Betriebe und Vereine mit der Marke Klosterneuburg feststellen.

Ziele "nicht einmal ansatzweise" erreicht

Pitschko wies auch darauf hin, dass die Ziele des Stadtmarketings, zum Beispiel „Klosterneuburg – der attraktive Treffpunkt mit Flair“, einladendes Erscheinungsbild der Stadt, Stadteinfahrten mit Flair, nach fünf Jahren nicht einmal ansatzweise erreicht wurden. Pitschko schließt daraus auf jahrelange Untätigkeit und hoffnungslose Überforderung der Stadtmarketingbeauftragten: „Diese Bedienstete der Stadtgemeinde wurde nach einem von der Gemeinde bezahlten Schnellsiedekurs in Basel zur Leiterin des Standortmanagements bestellt, wobei bemerkenswert ist, dass die Reisegebühren von fast 5.700 Euro dreimal so hoch waren wie die Ausbildungskosten von 1.900 Euro“, weiß Pitschko.

Der freiheitliche Stadtrat bezeichnete die Stellungnahmen des Bürgermeisters und der ehemaligen Stadtmarketingbeauftragten zum kritischen Bericht des Prüfungsausschusses als „äußerst originell“. Der Bürgermeister verwies beispielsweise auf die Homepage der Stadtgemeinde, auf der dargestellt wäre, „welche Botschaft das Stadtmarketing mit Unterstützung einer Dachmarke transportieren will.“ Die ehemalige Stadtmarketingbeauftragte – nunmehr Geschäftsführerin des von der Gemeinde finanzierten Stadtmarketingvereins – verwies auf eine „im Herbst 2018 voraussichtlich startende Handelsoffensive der Wirtschaftskammer“.

Nach Ansicht des FPÖ-Stadtrats sind die Entwicklung der Dachmarke Klosterneuburg und das Stadtmarketing Musterbeispiele für die in Klosterneuburg unter Führung der ÖVP herrschende Pfründe- und Freunderlwirtschaft. Der freiheitliche Stadtrat erinnerte auch an die für das Jahr 2018 budgetierten Ausgaben der Gemeinde von rund 300.000 Euro.

Kein Kommentar über die Medien

Der Vorstand des Vereins Stadtmarketing, der sich aus allen Playern der Stadt zusammensetzt, hat aber beschlossen, derartige Kritik nicht mehr über die Medien zu kommentieren.

„Der Verein hat in seinen Statuten klar festgehalten, dass Transparenz oberste Prämisse ist, dieser wird regelmäßig auch in den Berichten an den zuständigen Aussschuss nachgekommen. Alle, die sich ein Bild von den tatsächlichen Fakten machen wollen, sind jederzeit herzlich eingeladen, im Vereinsbüro vorbeizukommen und sich selbst ein aktuelles Bild von den Aktivitäten des Vereins zu machen“, so Obmann Michael Reichenauer. Überdies hätte es Einladungen an alle politischen Vertreter gegeben, sich aus erster Hand über die Aktivitäten und Tätigkeiten des Vereins zu informieren.

„Es waren leider nicht viele, die dieses Angebot wahrgenommen haben“, bedauert Reichenauer. Alle Vereinsmitglieder stünden jederzeit für Fragen, Ideen und konstruktive Kritik zur Verfügung.