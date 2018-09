Die Stadtgemeinde setzt auf Elektromobilität. Das ist kein Geheimnis. Geheimniskrämerei vermutet hingegen die Opposition bei der Auftragsvergabe eines Stromtankstellenkonzeptes.

Die Stadtgemeinde will ein Konzept erarbeitet haben, aus dem hervorgeht, welche Standorte für die Erweiterung des E-Mobilitätsangebots herangezogen werden können. Für die Erstellung wurde eine Ausschreibung gemacht und bereits im Februar gab eine Firma ein Angebot ab. Dabei blieb es auch bis knapp vor der entscheidenden Stadtratssitzung.

Stefan Hehberger (PUK) sieht in der Vergabe einen Interessenskonflikt. | PUK

Da trudelte ein Angebot einer zweiten Firma ein, das das Erste um 300 Euro unterbot. FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko kritisiert heftig: „Diese eigenartige Auftragsvergabe stinkt nach der in Klosterneuburg üblichen Pfründe- und Freunderlwirtschaft.“ Aber auch Stefan Hehberger (PUK) vermutet einen Interessenskonflikt: „Die Direktvergabe des Konzepts erfolgte an ein Unternehmen, dessen Mehrheitseigentümer auch Geschäftsführer des in Klosterneuburg operierenden und von der Stadt geförderten E-Carsharing Betreibers ist.“ Das sei sorgloser Umgang mit Steuergeldern. „Mich als E-Autofahrer ärgert das doppelt. Wir fordern daher den Gang zurück an den Start“, so Hehberger.

Vizebürgermeister Roland Hohneder kann der Kritik nichts abgewinnen: „Wenn wir kein zweites Angebot einholen, ist es der Opposition auch nicht recht. Außerdem hat sich die Stadtgemeinde dadurch 300 Euro erspart.“ Honeder erklärt auch, dass durch eine Direktvergabe grundsätzlich kein anderes Angebot nötig gewesen wäre.

Roland Honeder kann der Kritik der Opposition nichts abgewinnen. | NÖN

Honeder habe auch Hehberger angeboten an einem Gespräch mit dem Geschäftsführer jener Firma teilzunehmen, die schlussendlich den Zuschlag bekam. „Hehberger hat das aber abgelehnt“, so Honeder. Für Honeder und die ÖVP habe das bessere Angebot den Ausschlag gegeben. Und dass sich die Angebote nur bis auf wenige Euro nahe kommen, sieht Honeder darin, dass lediglich die beiden Firmen in diesem Bereich arbeiten und daher genau wüssten, wie das Angebot sein müsste.

Der Beschluss wurde mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen. PUK und Grüne enthielten sich, die FPÖ stimmte dagegen.