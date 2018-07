„Seit über einem halben Jahr redet die Stadtregierung von einer Stromtankstelle Ecke Pater-Abel-Straße/Leopoldstraße. Doch den Worten folgen keine Taten“, kritisiert Gemeinderat Stefan Hehberger (PUK). Er fordert eine professionelle Planung der Ladestellen für Elektroautos in Klosterneuburg.

„Einen Hund von jedem Dorf“

Denn derzeit gibt es durch vielfältige Betreiber „einen Hund von jedem Dorf“. „Wo will man in der Stadt welche Bauart von Ladestationen den Bürgern zur Verfügung stellen?“, meint Hehberger und konstatiert, hier fehle Ordnung, Struktur und Interesse der ÖVP/SPÖ an diesem wichtigen Zukunftsthema.

„Welche Bezahlsysteme werden da den Bürgern zugemutet, wie transparent sind die Abrechnungen der unterschiedlichen Systeme? Diese Fragen gehören schnellstens von den Verantwortlichen der Stadtregierung beantwortet“, fordert Hehberger. Derzeit sei das ein regelrechter Wildwuchs. Jedes Geschäftsmodell würde bereitwillig hereingelassen, um sich ja nicht selber ein durchgängiges, transparentes und technisch sauberes Ladesystem für Klosterneuburg überlegen zu müssen. „Warum will man bei so einer strategisch wichtigen Zukunfts- und Standortfrage nicht selber ein Konzept entwerfen?“, so Hehberger.

Mit gutem Beispiel ginge da Wien voran: 1.000 neue Ladestellen mit einem Bezirks-Plan hinterlegt und bis 2020 umgesetzt. Hehberger fordert Ähnliches für die Babenbergerstadt, denn dieses Chaos sei „einer fortschrittlichen Stadt wie Klosterneuburg nicht würdig“.

Honeder: „Haben einen Plan“

Natürlich haben wir ein Konzept“, kontert Stadtrat Roland Honeder (ÖVP). Um dem Steuerzahler Geld zu ersparen, hat man bisher Betreiber in die Stadt gelassen, die gratis E-Zapfsäulen aufstellen. In naher Zukunft wird man auch die Katastralgemeinden ausrüsten. Honeder: „Wir haben also einen Plan, aber vielleicht ist das Gemeinderat Hehberger nicht aufgefallen.“ Mitte Sommer wird die Ladestation Ecke Pater-Abel-Straße/Leopoldstraße fertiggestellt.