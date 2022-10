Energiekonzept 2.0: „Stehen nicht am Anfang, aber noch Luft nach oben“

Energie ist eines der zentralen Themen, das derzeit nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern vor allem auch viele Menschen beschäftigt.

Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung eines neuen Energiekonzeptes für die Stadtgemeinde einzubeziehen und auch Bereiche, die maßgeblich mit Energie verbunden sind, zu besprechen, werden Infoveranstaltungen abgehalten. Die Erste fand nun in Kritzendorf statt und stand unter den beiden Schwerpunkten „Photovoltaik“ und „Raus aus dem Öl“.

Wichtige Punkte, die viele umsetzen wollen

Vor über zehn Jahren wurde das erste Energiekonzept für Klosterneuburg erstellt. Seit 2015 ist die Babenbergerstadt eine e5-Gemeinde und nun auch noch bei der Klima- und Energieregion (KEM). Nun soll ein neues Energiekonzept erstellt werden.

Derzeit befindet sich Klosterneuburg in der ersten Phase, in der der Ist-Zustand erhoben wird und anschließend ein Leitbild entwickelt und evaluiert werden soll. Durch die KEM bekommt die Stadtgemeinde dafür zusätzliche Mittel. Einerseits in Form von Fördergelder, anderseits bekommt Klosterneuburg einen KEM-Manager für 20 Stunden pro Woche.

Im e5-Team sind auch zahlreiche Mandatare – quer durch die Fraktionen – vertreten. „Es geht nur in Kooperation, wenn man etwas weiterbringen will“, erklärt Stefan Hehberger (PUK), der seit Anfang an beim e5-Team ist.

Auch Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) betont die gute Zusammenarbeit und dass das e5-Team diese Aufgabe aus tiefster Überzeugung wahrnimmt. „Wir stehen nicht am Anfang, aber es ist noch Luft nach oben und diese würden wir auch gerne schnuppern“, hofft Honeder auch auf die Unterstützung der Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger.

Ein erster Schritt war nun die Infoveranstaltung in Kritzendorf. Hier konnte man sich bei den Profis über Photovoltaik im Allgemeinen und Alternativen zu Ölheizungen, die bis spätestens 2035 ersetzt werden müssen, informieren. Im November steht dann das Thema Konsum auf dem Programm.

