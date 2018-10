Ganz Klosterneuburg war Donnerstag-Morgen in Aufruhr, als quer durch das Stadtgebiet mehrere Feuerwehr-Fahrzeuge brausten. Es war Eile geboten, denn in der Lothringerstraße stand ein Dach in Vollbrand.

Die Feuerwehr war sofort mit den Löscharbeiten beschäftigt, während sich die Polizei Klosterneuburg um die Ursachenermittlung für den Brand kümmerte. Dabei konnte eruiert werden, dass durch Flämmarbeiten am Dach ein Wespennest zu glosen begann.

Die Arbeiter der Firma versuchten zunächst den Brand mit Wasser und einem Feuerlöscher zu bändigen. Das Einfamilienhaus wird derzeit generalsaniert und steht inmitten eines dicht bebauten Siedlungsgebietes. Ermittlungen des Brandinspektors ergaben kein schuldhaftes Verhalten durch die Spenglerfirma.