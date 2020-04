Die Schülerhilfe am Stadtplatz in Klosterneuburg ist wegen der Corona-Maßnahmen derzeit geschlossen. Ferien gibt es für die Nachhilfelehrer dennoch keine. Sie unterrichten ihre Schüler wie bisher in kleinen Gruppen in digitalen Klassenzimmern weiter. Auch wenn nun Osterferien sind, können Klosterneuburger Schüler dieses Programm zwei Wochen gratis testen.

„Die Schülerhilfe hat das Beste aus der digitalen und analogen Welt vereint und ein hochfunktionales System geschaffen, das den Präsenzunterricht derzeit komplett ersetzen kann“, erklärt Martin Staudinger, Inhaber der Schülerhilfe Klosterneuburg. Alles, was die Kinder für die Online-Nachhilfe bei der Schülerhilfe benötigen, ist entweder ein Smartphone, ein Tablet, ein Notebook oder ein Desktop-PC. In den digitalen Klassenzimmern können Schüler und Lehrer miteinander reden, sich über den Bildschirm sehen und gemeinsam Aufgaben bearbeiten. „Es ist fast genauso, als würden die Nachhilfe-Lehrer direkt neben den Schülern sitzen – nur eben online“, so Staudinger.

Das bewährte Erfolgsrezept – der Unterricht in kleinen Gruppen mit maximal fünf Schülern pro Klasse – wird auch bei „Schülerhilfe Digital“ beibehalten. Zudem erfolgt der Unterricht alters- und fachhomogen. Sobald die Präsenznachhilfe wieder möglich ist, geht es dann mit dem gleichen Nachhilfelehrer vor Ort weiter.

„Wir hoffen, damit den Familien rasch und unkompliziert helfen zu können, um die Herausforderungen besser zu meistern.“ Martin Staudinger, Inhaber Schülerhilfe Klosterneuburg

„Es ist enorm wichtig, dass die Schüler die Schulsperren nicht als Ferien betrachten, sondern dranbleiben und Wissenslücken schließen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und haben daher auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen im Präsenzunterricht und unserer bisherigen digitalen Initiativen ein neues System implementiert, das technologisch extrem viel zu bieten hat“, betont Staudinger. Die Online-Video-Nachhilfe findet bis zu vier Mal pro Woche statt. Nach dem Login sehen die Schüler ihre persönlichen Stundenpläne für die nächsten Tage und wissen bereits vorab, welche Fächer und welcher Lernstoff um welche Uhrzeit durchgenommen werden. Schüler wie Lehrer schreiben unter anderem auch auf virtuellen Whiteboards, ähnlich wie bei Schultafeln.

Alternative Möglichkeit auch nach Coronakrise

„Die kurzfristig angekündigten Betriebsschließungen waren für uns eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben, um für unsere Schüler da zu sein, die gerade jetzt Hilfe benötigen. Dank eines engagierten Teams und der Bereitschaft der Schüler und Eltern ist es uns gelungen, dass wir sofort auf Online-Unterricht umstellen konnten. Wir waren ohne Unterbrechung für unsere Schüler da. Und das erste Feedback ist sehr positiv“, sagt Staudinger. Zwar arbeitet das Team um Staudinger schon seit einiger Zeit am neuen System, aber durch die Coronakrise wurde der Launch natürlich vorgezogen.

„In Zeiten von Kurzarbeit und Ausgangsbeschränkungen ist unser Angebot eine große Entlastung für die Eltern und Hilfe für Schüler“, erklärt Staudinger. Dieses neue Service kann ab sofort 14 Tage gratis und unverbindlich getestet werden. Das Angebot gilt für alle Schüler der Schulen in Klosterneuburg oder hier lebenden Familien. Es werden Kurse für alle Schulstufen in allen Fächern angeboten. Staudinger: „Wir hoffen, damit den Familien in Klosterneuburg rasch und unkompliziert helfen zu können, um die aktuellen Herausforderungen noch besser zu meistern.“ Auch nach der Krise soll dieses System – etwa in den Ferien – weitergeführt werden.

Ein strukturierter Tagesplan ist aber auch beim Online-Lernen das Um und Auf. Gleiches gilt für Pausen. Weiteres sollte unbedingt auf Abwechslung geachtet werden. Es ist nicht ratsam, Sprachen wie Englisch oder Französisch hintereinander zu lernen. Stattdessen empfiehlt es sich, ein naturwissenschaftliches Fach einzuschieben.