Über zehn Jahre wurden beim „Young Poets Festival“ die besten Nachwuchs-Literaten Klosterneuburgs gekürt. Nachdem dieser Wettbewerb in der bisherigen Form nicht mehr weitergeführt werden kann, ruft nun das Gymnasium den „Literaturpreis!Klosterneuburg“ ins Leben.

Auch hier sollen wieder die besten Teenie-Literaten, von zwölf bis 18 Jahren, der Babenbergerstadt ausgezeichnet werden. Unter anderem wird auch Autorin Patricia Brooks, die beim „Young Poets Festival“ federführend war, in der Jury sitzen.

Damit man sich für seine Werke, bei denen die Textsorte frei gewählt werden darf, vielleicht noch ein bisschen Inspiration holen will, kann man an Schreibwerkstätten im Gymnasium teilnehmen. Für die Oberstufen konnte das Team um Projektleiterin Ulli Schark die beiden namhaften österreichischen Schriftstellerinnen Julya Rabinowich und Olga Flor gewinnen. Die Schreibwerkstätten der jüngeren Teilnehmer werden von Deutschprofessorinnen des Gyms abgehalten. Treffpunkt ist jeweils kurz vor 14.30 Uhr in der Aula.