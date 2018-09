Die „Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft“ wurde im Jahr 2004 gegründet und betreibt das Pius Parsch Institut für Liturgiewissenschaft und Sakramentaltheologie im Stift Klosterneuburg. Das Land Niederösterreich unterstützt diese Forschungs- und Lehreinrichtung und hat in der letzten Sitzung der Landesregierung eine vierjährige Förderung in der Höhe von 120.000 Euro beschlossen. Der neue Fördervertrag mit einer Laufzeit von 2018 bis 2021 sei „ein klares Bekenntnis zur Förderung der historischen Wissenschaften“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Das Pius Parsch Institut beschäftigt sich mit Liturgiewissenschaften im Allgemeinen und beforscht und vermittelt das Lebenswerk von Pius Parsch. Der Augustiner Chorherr Pius Parsch gilt als Wegbereiter der Liturgischen Bewegung, die zum Ziel hatte, die Bibel und die Liturgie für alle zugänglich und verständlich zu machen.

100 Jahre Messe in deutscher Sprache

Im Sinne einer Ermöglichung der aktiven Teilnahme des Volkes am Gottesdienst wurden bereits ab den 1920er Jahren in der Kirche St. Gertrud in Klosterneuburg Teile der Heiligen Messe in deutscher Sprache gefeiert. Die wissenschaftlichen Tätigkeiten des Institutes reichen über die Organisation von zahlreichen Vorträgen, Tagungen und internationalen liturgiewissenschaftlichen Symposien, sowie das Erscheinen wissenschaftlicher Buchreihen, weit hinaus. Alle zwei Jahre wird der Pius-Parsch-Preis verliehen, der der Förderung wissenschaftlicher Forschung dient und mit 6.000 Euro dotiert ist.

„Die Bedeutung von Klosterneuburg als Ort der Wissenschaft und Erkenntnis reicht über Jahrhunderte zurück,“ betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, „wir in Niederösterreich sind uns dieser Tradition und Verantwortung bewusst, daher freue ich mich sehr über diese wertvolle Investition in die Geisteswissenschaften.“