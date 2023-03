Lösungssuche für die P&R-Gatschwüste

Das Schlagwort „Bodenversiegelung“ ist in aller Munde. Bauwerken der Menschen, die den Boden undurchlässig bedecken, will man nun auch in der Landesregierung den Kampf ansagen (siehe Zitatbox), denn Niederösterreich liegt im Ranking der Bodenversiegelung im Spitzenfeld. In der letzten Klosterneuburger Stadtratsitzung wurde dieses Thema zum Zankapfel von Grün und Schwarz. Der Grund: Die „Gatschwüste“ des öffentlichen P&R-Platzes beim Kierlinger Bahnhof.

Hupf in Gatsch und schlog a Wön

Dazu der Fraktionsobmann der Grünen Stadtrat Sepp Wimmer: „Wir haben schon im Vorjahr, das Thema ‚Gatschwüste‘ beim öffentlichen P&R- Parkplatz thematisiert. Wenn man will, dass die Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, muss man ihnen ermöglichen, dass sie ohne verdreckte Kleidung ins Büro kommen.“ Nur: Aus Sicht der Grünen ist eine Asphaltierung ein No-Go. Wimmer: „Wir müssen unsere Böden wieder atmen lassen. Das hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon im November 2022 gemeint (Pressemeldung NÖ ORF). Besser hätten wir Grüne es nicht formulieren können.“ Ein ökologisches Befestigung- System werde wohl teurer sein, als eine Versiegelung mit Asphalt, aber „wenn wir glaubwürdig den Klimawandel bekämpfen wollen, muss es uns das wert sein“, ist Wimmer überzeugt.

Wären die Straßen nicht entsprechend befestigt, würden die jungen Grünen nicht so gut festkleben.“ Stefan Schmuckenschlager Bürgermeister (ÖVP)

Der neue Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) will ökologisch sogar noch etwas draufsetzen. Mit einer Überdachung, die für die Energiegewinnung mittels Photovoltaik genützt werden könnte. Das findet auch bei Wimmer Zustimmung.

Schmuckenschlager vermutet „Greenwashing“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) bezeichnet den Wunsch der Grünen als „Greenwashing“. Schmuckenschlager: „Im Sachverhalt des Antrages wurde das Wort asphaltieren durch befestigen ersetzt. Oft sind es eben nur kleine Worte mit großer Bedeutung.“

Gespannt sei man seitens der Volkspartei auf die anstehende Planung. Schließlich müssten vor Ort alle Abwässer, die entstehen, zentral gesammelt und gefiltert werden, um den Wasserhaushalt nicht aus dem ökologischen Gleichgewicht zu bringen. Schmuckenschlager: „Wie dies ohne eine glatte Oberfläche funktionieren soll, dürfte ein Geheimnis der Grünen sein.“ Nichtsdestotrotz wollte die ÖVP den Wunsch der Grünen nicht abschmettern. „In dieser Sache warten wir schon gespannt auf das Ergebnis der Experten. Der Bevölkerung weiszumachen, dass es ohne flächendeckende ordentliche Befestigung auch einen funktionierenden Parkplatz gibt, ist Wunschdenken. Aber wir wollen nicht immer als Gegner der Grünen wirken. Hier sind wir sehr gespannt auf das Ergebnis“, so das Stadtoberhaupt weiter.

Insgesamt hätten die Grünen besser gleich gegen den Parkplatz stimmen sollen, aber hinterher Verkehrsprojekte auf grün zu bügeln, wäre höchst konstruiert.

Zunehmend stelle sich das Phänomen von „Greenwashing“ laut Volkspartei als immer größeres gesellschaftspolitische Problem dar. So würden den Menschen oftmals „grüne“ Maßnahmen präsentiert, die medial gut wirken, deren Auswirkung aber gering sei. Bei den heißen Eisen wie Ausbau von Stromtrassen oder neuen Wasserkraftwerken werde aber demonstriert und verzögert was das Zeug hält. Dies führe zu enttäuschten Erwartungen und schlussendlich Politikverdrossenheit.

Zum Abschluss meint Schmuckenschlager launisch: „Wären die Straßen nicht entsprechend befestigt, würden die jungen Grünen nicht so gut festkleben.“

Für Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) sind sogenannte Rasengittersteine die umweltgerechte Lösung. „Parkplätze, öffentliche Anlagen, Garagenzufahrten und Uferböschungen können mit den Rasengitter-Steinen befestigt und dauerhaft begrünt werden.“ Ihre hochbelastbare und stabilisierende Wirkung würden sie durch das quadratische Format erhalten.

Rasengitter-Steine stellen miteinander verbundene Stege und Hohlkammern dar, in die Erde eingefüllt und Rasen eingesät wird.

