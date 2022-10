Long Covid-Erkrankte: „Bestimmt den Alltag, aber mich nicht mehr“

Das große Ziel ist zum Greifen nah: „Ich möchte endlich wieder auf einen Berg rauf – so richtig von Hütte zu Hütte wandern“, plant Gabi Schuh-Edelmann. Dass der sehnliche Wunsch bald Realität wird, ist nicht selbstverständlich. Denn vor gut einem Jahr war ein 15-Minuten-Spaziergang in der Ebene noch zu viel.

„Wenn einem etwas komisch vorkommt, dann täuscht das Gefühl nicht.“ Gabi Schuh-Edelmann Long Covid-Patientin

Schuh-Edelmann, Sprecherin der Stadtgemeinde, hat Long Covid. Die vermeintlich gut überstandene akute Infektion im November 2020 hat mit voller Wucht zurückgeschlagen. Schleichend und in ihrer Unbekanntheit umso tückischer.

Aus dem anfangs milden Geruchsverlust wird fünf Monate nach Genesung eine schwere Krankheit, die alles auf den Kopf stellt. Die heute 43-Jährige merkt zunächst starke Schmerzen im Gesicht, ein Nerv ist entzündet. Im April 2021 verdichten sich die Symptome weiter: Schüttelfrost und fiebriges Gefühl, Erschöpfung, leere Akkus, Muskelkater und schwere Beine, Reizüberflutungen und Konzentrationsschwierigkeiten.

„Am Anfang, wenn man die Krankheit nicht kennt, und nicht weiß, ob und wie es weitergeht, ob es je besser wird – das ist das Fürchterliche daran. Bei einem gebrochenen Bein weiß ich, ungefähr so lange dauert es, bis es gut ist. Bei Long Covid weiß man das nicht“, denkt Schuh-Edelmann zurück.

Die Krankheit gibt mit über 100 typischen Symptomen Rätsel auf. Das Tückische: Am Befund sieht man nichts. „Man hat Atemprobleme und ein Lungenröntgen zeigt nichts. Oder Konzentrationsprobleme, aber am CT oder MRT ist alles in Ordnung“, erzählt die Klosterneuburgerin.

Die Folge: Man zweifelt an sich selbst. Schuh-Edelmann: „Mein Appell an Betroffene: Sie sollen wirklich aufmerksam sein und in sich hineinhorchen. Wenn einem etwas komisch vorkommt, dann täuscht das Gefühl nicht.“

Ambulante Reha bringt Fortschritte

Auch, wenn einem manch ein Mediziner nicht glaubt. Schuh-Edelmann betont: „Das ist nicht psychosomatisch. Es ist wichtig, sich Verbündete zu suchen. Ich möchte meinen Ärzten danken – Markus Saleh, Michael Stingl – und der Therme Wien Med.“ Sie stehen der Klosterneuburgerin im monatelangen Kampf mit dem eigenen Körper bei.

Mit Erfolg: Im Juli 2022, 15 beschwerliche Monate nach Auftreten der ersten Symptome und nach der Reha in der Therme Wien Med, fühlt sich die Klosterneuburgerin wieder richtig gut: „Da ist die Power zurückgekommen!“

Die Fortschritte kommen in Etappen: „Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, mein Körper und ich sind auf einem guten Weg, wir kommen miteinander aus.“ Schlechte Tage sind selten geworden und kommen heute nur etwa einmal im Monat vor. Die Rathaus-Mitarbeiterin unterstreicht: „Ich schleppe mich dann zwar mehr dahin als sonst, aber es ist nicht vergleichbar mit letztem Jahr. Im Vorjahr waren es richtige Krankheitssymptome, wo ich nicht hochgekommen bin.“

So geht es vielen. Statistiken besagen, dass etwa zehn bis 20 Prozent der Erkrankten Long Covid bekommen. Schuh-Edelmann: „Ich treffe und höre von vielen Menschen, die gerade in dieser Senke drinnen sind.“

Wie man da wieder rauskommt? Mit Disziplin. „Es sind viele Säulen, an denen man arbeiten muss, sowohl mental, als auch körperlich. Es braucht Geduld und am wichtigsten: Man muss die eigenen Grenzen akzeptieren“, erklärt Schuh-Edelmann. Sie schafft das mit „Pacing“, bremst also ab, bevor es zu viel wird. Auch heute: „Mein Alltag ist immer noch bestimmt von dieser Krankheit, man weiß auch nicht, ob es wieder weggeht. Aber die Krankheit bestimmt mich nicht mehr.“

Nicht jeder Long Covid-Patient hat dieses Glück – manche sind langfristig schwer beeinträchtigt. Arbeiten oder den ganz normalen Alltag leben, bleibt für sie unmöglich. „Ich habe das Gefühl, dass es ein Tabu in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Man redet immer von Zahlen – Neuinfektionen, Spitalsbelegung oder Impfungen. Aber nicht darüber, welchen Rattenschwanz das nach sich ziehen kann.“

Schuh-Edelmann hat Glück, sie schafft den Sprung zurück ins Leben. Mit kleinen Einschränkungen. Was nicht geht: Italienisches Essen oder Alkohol. Histamine sind Gift für Long Covid, auch Grillen ist nicht möglich. „Aber dann ess ich bei der Grillparty halt ein Butterbrot –

Weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist: „Ich weiß alles viel mehr zu schätzen und bin insgesamt mehr im Hier und Jetzt. Das ist ein sehr schönes Gefühl.“ So paradox es klingt, die Klosterneuburgerin ist dankbar über den Einschnitt in ihrem Leben: „Ich bin entschlossener, mein Leben zu leben. Die Zeit ist kostbar.“

Und diese kostbare Zeit will sie nicht verschwenden. Auch nicht mit Sorgen vor einer möglichen zweiten Corona-Infektion: „Schlimmer als dort, wo ich war, kann’s nicht sein. Der Lebenshunger ist viel größer als die Angst. Mich kann so leicht nichts mehr runterziehen.“

