Veranstalter haben es nicht leicht. Wer in Klosterneuburg eine Veranstaltung auf die Beine stellen will und dafür Eintrittsgelder kassiert, hat nicht nur das Risiko eines Verlustgeschäftes zu tragen. Sollte sich wider Erwarten sogar ein Gewinn einstellen, müssen Umsatz- und Einkommensteuer abgeführt werden. Dass aber noch eine andere sehr zweifelhafte Abgabe lauert, wissen nur die Profi-Veranstalter: Lustbarkeitssteuer heißt das Ding, und für sie werden immerhin fünf bis 25 Prozent jeder verkauften Eintrittskarte an den Fiskus abgeführt.

Die Lichter gehen aus. Durchatmen. Die Veranstaltung war ein Erfolg. Nach Auszahlung der Gagen und der Saalmiete bleibt noch etwas für den, der das Risiko trägt, über. Das ist auch gut. Aber dass sich die Stadtgemeinde nach Abzug aller üblichen Steuern auch noch eine Lustbarkeitsabgabe einbehält, ist dann doch ein Schock.

Lustbarkeitsabgabe ist Verlust für die Stadt

Dabei hat selbst die Stadtgemeinde keine Lust auf die Lustbarkeitsabgabe. Sie ist in vielen Fällen selbst Veranstalter und zahlt daher über 50 Prozent des gesamten Abgabevolumens aus der Stadtkassa. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Stadt kulturelle Veranstaltungen ja auch großzügig fördert, kann das kein Geschäft sein.

Nach Anweisung des Landes NÖ, nur dann Lustbarkeitsabgabe einzuheben, wenn die Erträge den Aufwand übersteigen, wurde der Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde beauftragt, die Sinnhaftigkeit der Einhebung der Lustbarkeitssteuer zu prüfen. Das Ergebnis ist vernichtend: „Wenn mehr als die Hälfte der Einnahmen durch die Stadt selbst gezahlt werden, bedeutet das gleichzeitig höhere Abgaben im Kulturbereich.

Es stellt sich daher die Frage, wie sinnvoll und wirtschaftlich es ist, die Lustbarkeitsabgabe weiter einzuheben. Gleichzeitig sollte erhoben werden, wie hoch der Zeitaufwand für die Einhebung der Abgabe jährlich ist. Sollten die Ergebnisse dieser Erhebung in keiner Relation zum Abgabenertrag stehen, wäre in Erwägung zu ziehen, die Einhebung der Lustbarkeitsabgabe aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit mit Verordnung einzustellen“, ist im Prüfungsbericht zu lesen.

Teresa Arrieta von der PUK greift Bürgermeister Schmuckenschlager scharf an. | NOEN

Auch für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist die Einstellung der Abgabe in Erwägung zu ziehen: „Eine Abgabe, deren Einhebung so viel Aufwand erzeugt, wie sie an Einnahmen bringt, ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Noch dazu, wo wir nahezu ausschließlich Veranstalter aus dem kulturellen Bereich das Leben erschweren, obwohl wir kulturelle Veranstaltungen fördern. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz.“

Daher erging auch schon der Auftrag an den Finanzausschuss, die Ergebnisse des Prüfungsausschusses gründlich zu bearbeiten. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Das Ziel sollte sein, dass man die Lustbarkeitsabgabe nicht mehr vorschreibt.“