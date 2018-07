Ein sechsjähriges Mädchen eilte am Sonntag-Nachmittag ihrer Schwester nach. Auf dem Schutzweg, der von der Bäckerei Dacho über die Straße führt, wurde das Mädchen dann von einem Pkw, der sich von der Agnesbrücke in Richtung Weidling näherte, niedergestoßen. Sofort sprang das Mädchen im Schock wieder auf und rannte zu ihrer Schwester. Als der Schock dann nachließ, stellten die Sanitäter Verletzungen unbestimmten Grades an ihr fest. Sie wurde zu näheren Untersuchungen noch ins Krankenhaus gebracht.

Die Lenkerin blieb jedoch nicht stehen, sondern setzte ihre Fahrt fort. Woher man weiß, dass es sich bei der Lenkerin des Pkw um eine Frau handelt, ist zwei Zeugen zu verdanken, die den Unfall beobachteten.

Polizei nahm bereits Ermittlungen auf

Bei der Lenkerin dürfte es sich um eine Wienerin halten. Beide Zeugen konnte sich das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges merken und dies dann der Polizei mitteilen.

„Wir haben die Lenkererhebung bereits begonnen. Es gestaltet sich nicht ganz einfach, der Fall sollte aber bald abgeschlossen sein“, berichtet Klosterneuburgs Stadtkommandant Georg Wallner.