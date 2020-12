Pädagogisches Personal und Menschen in Sozialberufen wurde bereits getestet. Und auch Wien, Tirol und Vorarlberg standen das letzte Wochenende ganz im Zeichen der Massentests. Kommendes Wochenende ist es dann auch für den Rest in Niederösterreich soweit. Sie werden zum Corona-Massentest gebeten. In Klosterneuburg unterstützen dabei das Rote Kreuz und die Freiwilligen Feuerwehren.

Neben den „normalen“ Aufgaben stehen die beiden ersten Dezember-Wochenenden für das Rote Kreuz ganz im Zeichen der Corona-Massentests. Alleine in Klosterneuburg stellt die Hilfsorganisation am 12. und 13. Dezember täglich zusätzlich 30 Mitarbeiter, die der Stadtgemeinde bei der Umsetzung der Tests helfen. „Neben dem normalen Team – 30 Mitarbeiter pro Tag in allen Leistungsbereichen – werden dieses Wochenende zusätzlich täglich nochmals 30 Mitarbeiter im Einsatz sein. Als Tester, Logistiker, Einsatzleitung, ….. ein forderndes Wochenende. Aber wir nehmen diese Herausforderung an“, berichtet Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes.

„Damit die COVID19-Massentestung auch in Klosterneuburg reibungslos über die Bühne gehen kann, ist ein personelles Zusammenspiel von Stadtgemeinde, Rotem Kreuz und den Feuerwehren im Abschnitt notwendig

Neben dem Roten Kreuz stellt auch die Freiwillige Feuerwehr ihre Arbeitskraft für die Massentests zur Verfügung. „Damit die COVID19-Massentestung auch in Klosterneuburg reibungslos über die Bühne gehen kann, ist ein personelles Zusammenspiel von Stadtgemeinde, Rotem Kreuz und den Feuerwehren im Abschnitt notwendig“, erklärt Benjamin Löbl, Kommandant-stellvertreter der FF Klosterneuburg. So werden alleine von den Feuerwehren rund 250 freiwillige Kräfte für logistische und organisatorische Aufgaben im Rahmen der Testungen benötigt. „Das ist mit einem enormen organisatorischen Aufwand verbunden“, so Löbl.

Der erste Probelauf am vergangenen Wochenende hat auf jeden Fall schon einmal gut funktioniert. „Nur durch die Zusammenarbeit von Freiwilligen, Hauptberuflichen und Zivildienstleistenden sind diese zusätzlichen Aufgaben zu bewerkstelligen“, bedankt sich Wordie bei allen Beteiligten.