Matura im dritten Corona-Schuljahr: „Manches sollte man beibehalten“

Die letzten drei Schuljahre haben den Schülerinnen und Schülern einiges abverlangt. Teilweise waren sie wochenlang nicht in der Schule, teilweise war es eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht, die dann vom „Normalbetrieb“ wieder abgelöst wurden. Gerade für Schülerinnen und Schüler, die heuer ihre Reifeprüfung ablegen, keine einfache Situation.

Es gibt allerdings auch einen Vorteil: Auch in diesem Jahr wird, die Leistung des gesamten Schuljahres bei der Benotung der Matura berücksichtigt.

Von 10. bis 24. Juni findet am Gymnasium Klosterneuburg die mündliche Reifeprüfung statt. Einige werden dann sicher auch eher froh sein, die Schule nur mehr von Weitem sehen zu müssen. Foto: NÖN Archiv

Bisher war es so, dass man nach Abschluss der letzten Klasse einen Schnitt machte. Man erhielt somit ein Abschlusszeugnis der achten beziehungsweise fünften Klasse.

Die Matura an sich wurde davon separat beurteilt und benotet. Durch Corona hat sich das geändert. Diesen positiven Effekt sollte man beibehalten, findet Schulstadträtin Maria Theresia Eder, die selbst in der HBLVA 17 für chemische Industrie, Rosensteingasse, unterrichtet.

Es freut mich, dass die Matura im Jahr 2022 in gewohnter Art und Weise wieder stattfinden kann.“ Maria Theresia Eder Schulstadträtin und Professorin an der HBLVA 17 für chemische Industrie Rosensteingasse

„Die Regelung, dass die Jahresnote bei der Beurteilung der Maturanoten mit einberechnet wird, halte ich für sehr gut, da damit eine gesamthafte Beurteilung erfolgt und nicht eine singuläre Leistung beurteilt wird. Dies sollte unbedingt auch nach Beendigung der Corona-Pandemie beibehalten werden“, sieht Eder vor allem die Vorteile für die Schülerinnen und Schüler aus dieser Regelung.

Hilfe bei der Vorbereitung auf die mündliche Matura

Generell glaubt sie an ein sehr gutes Abschneiden der Klosterneuburger Maturanten in der HBLA für Wein- und Obstbau und dem Gymnasium Klosterneuburg: „Trotz der Pandemie konnte der Schulbetrieb in unseren Schulen durchgehend aufrechterhalten werden, sodass die Schüler und Schülerinnen gut vorbereitet werden konnten. Es wurden auch vor der schriftlichen Matura zusätzlich zu den Vorbereitungsstunden Förderunterricht zum Vertiefen der Lerninhalte angeboten.“

Als Schulstadträtin und Professorin ist sie aber vor allem froh darüber, dass wieder Normalität in den Schulbetrieb einkehren kann. „Es freut mich, dass die Matura im Jahr 2022 in gewohnter Art und Weise wieder stattfinden kann“, drückt Eder allen Maturantinnen und Maturanten für die kommenden Prüfungen die Daumen.

