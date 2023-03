Mehr Gruppen für mehr Kinder

„Die vom Land NÖ beschlossene Betreuungsoffensive ist ein wichtiger und richtiger Schritt für alle Familien in Klosterneuburg! Durch Absenkung des Kindergarteneintrittsalters auf zwei Jahre und der Reduzierung der Kinderanzahl in den Gruppen brauchen wir in Zukunft um 35 Prozent mehr Kindergartengruppen (+16 Gruppen). Wir arbeiten im Rathaus und den entsprechenden politischen Gremien mit Hochtouren an der Umsetzung, sodass wir bereits in der kommenden Gemeinderatssitzung den entsprechenden Grundsatzbeschluss fassen können,“ freut sich Familienstadträtin Maria Theresia Eder (VP).

Der NÖ Landtag hat am 17. November 2022 eine Novelle zum Kindergartengesetz beschlossen und damit eine umfassende Kinderbetreuungsoffensive gestartet.

Signifikante Erhöhung der Betreuungsplätze

Betreuung für alle Kinder ab zwei Jahren, Gratis-Vormittag für alle Kinder bis sechs Jahre, kleinere Gruppen, weniger Schließtage in den Kindergärten und ein flächendeckendes Nachmittagsangebot in Wohnortnähe – so sieht die Kindergartenoffensive des Landes aus. Damit sind natürlich auch Änderungen in Klosterneuburg notwendig.

In den nächsten Jahren wird das Kinderbetreuungsangebot in Klosterneuburg und den Katastralgemeinden ausgebaut. Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Bereits mit dem ersten Gesetzesentwurf, noch lange vor der Beschlussfassung des Landtages im November 2022, wurden die Verantwortlichen in der Stadtgemeinde Klosterneuburg tätig und erarbeiteten einen umfassenden Maßnahmenkatalog zur NÖ Betreuungsoffensive. Dieser Maßnahmenkatalog konnte bereits im Oktober 2022 finalisiert und dem Bürgermeister vorgelegt werden. Er umfasst die personelle, bauliche und wirtschaftliche Ausgangssituation sowie die massiven Auswirkungen der Betreuungsoffensive.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg ist Kindergartenerhalter von zehn NÖ Landeskindergärten mit insgesamt 44 Gruppen. Derzeit werden rund 800 Kinder zwischen 2,5 und 6 Jahren in einem öffentlichen NÖ Landeskindergarten in Klosterneuburg betreut. Aufgrund des laufenden Eintritts der Kinder mit 2,5 Jahren erhöht sich die Anzahl der betreuten Kinder bis Ende Juni 2023 auf 844.

Durch Herabsetzung des Kindergartenalters auf zwei Jahre und die zukünftige Reduktion der Gruppengrößen, ergibt sich für die Stadtgemeinde Klosterneuburg ein Bedarf an insgesamt 16 zusätzlichen Kindergartengruppen ab dem Kindergartenjahr 2024/25, die eine signifikante Erhöhung, der zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze, bringen wird. Diese Umsetzung wird noch heuer starten, und die letzten baulichen Maßnahmen werden dann im Kalenderjahr 2027 beginnen.

