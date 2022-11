Mit dem Rad zum Regionssieg

Mit dem Radland-Preis würdigt das Land NÖ Engagement für aktive Mobilität. Unter den Preisträgern: Klosterneuburg. Die Babenbergerstadt erringt den Regionssieg in NÖ Mitte.

Unter dem Titel „Klosterneuburg steigt aufs Rad“ wurde ein weitgreifendes Projekt eingereicht. Es umfasste regelmäßige Berichte im Amtsblatt über das Alltagsradeln, ein Radfest sowie einen Kreativ-Wettbewerb an den Volks- und Mittelschulen. Außerdem wurde im Freizeitzentrum Happyland ein Fahrradkompetenzzentrum eingerichtet.

„Mit dem Radland-Preis holen wir gezielt Projekte und Initiativen vor den Vorhang, die Bewusstsein für die Bedeutung und die vielfältigen Vorteile aktiver Mobilität, also dem Radfahren und Zufußgehen, schaffen“, lobt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Als Regionssieger erhält Klosterneuburg sogenannte „Gehzeit.Karten“, die von Radland Niederösterreich und NÖ.Regional zur Verfügung gestellt werden. Um sichtbar zu machen, dass viele Ziele in nur „wenigen Minuten“ erreichbar sind, werden bei der Gestaltung von Gehzeit.Karten die Entfernungen in Minuten dargestellt. Diese individuell erstellten Karten zeigen auf einen Blick, wie viele Gehminuten die wichtigsten Punkte in der Gemeinde auseinanderliegen.

