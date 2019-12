„Ich bekomme für meinen persönlichen Spaß Geld, da möchte ich auch an die denken, die es nötiger brauchen“, zeigte sich Mayrhofer großzügig und übergab einen Scheck in der Höhe von 7.500 Euro an den Verein. Und das – wie könnte es anders sein – wieder vor der Kamera. Ein Puls4-Team hat die Übergabe begleitet. Der Beitrag wird am 16. Dezember im Frühstücksfernsehen ausgestrahlt.