Der Ansturm auf die Gymnasien ist ungebrochen hoch. In den Mittelschulen ist das Gegenteil der Fall: Für September 2021 sind klosterneuburgweit lediglich 37 Schüler für die MS angemeldet – 27 für die Hermannstraße und zehn für die Langstögergasse. Während die beiden Gyms mit zehn Klassen in das neue Semester starten, werden die Mittelschüler in zwei ersten Klassen in der MS Hermannstraße unterrichtet.

„Aufgrund der geringen Anzahl der angemeldeten Schüler und der Tatsache, dass in der MS Langstögergasse allen coronabedingten budgetären Widrigkeiten zum Trotz mit der Renovierung von Klassenräumen auf den neuesten Stand der Technik begonnen wird, werden heuer alle Schüler der ersten Klasse in der MS Hermannstraße unterrichtet“, erklärt Schulstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP). Mit der Modernisierung wird der Standort laufend gewechselt. Eder: „Das mittelfristige Ziel ist es, alle Mittelschüler in der Langstögergasse zu unterrichten.“ Ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderats gibt grünes Licht für diesen Plan.

Das kommende Schuljahr wird als Übergangsjahr angesehen. Seitens der dafür zuständigen Bildungsdirektion wurde zugesagt, dass für Schüler mit Sportschwerpunkt – der in der Langstögergasse angeboten wird – auch in der Hermannschule zusätzliche Sportstunden eingeplant werden.

Die Schwerpunkte sollen auch nach der Fusion eine große Rolle spielen. Eder: „Ziel ist es, durch die mittelfristige Zusammenlegung der beiden Schulstandorte mit einem größeren Lehrkörper auch eine höhere Attraktivität mit den verschiedenen Schwerpunkten (Sport, Kreativ, Sprachen, Digitalisierung etc.) zu gewährleisten.“

„Unverzichtbarer Teil der Bildungslandschaft“

Die Zusammenlegung wird schrittweise unter Einbindung aller Beteiligten erfolgen, unterstreicht die Schulstadträtin: „Der Übergang soll harmonisch funktionieren, alle Schüler, die derzeit in der MS Hermannstraße unterrichtet werden, können dort auch abschließen. Sukzessive werden zukünftig in der Langstögergasse die ersten Klassen beginnen.“ Begleitend läuft derzeit die Ausschreibung der Bildungsdirektion für eine Direktion mit Hauptstandort MS Langstögergasse und Mitbetrauung der MS Hermannstraße, „sodass hier auch eine zielführende und gute Zusammenführung der Lehrkörper möglich sein wird“, verdeutlicht Eder.

Aktuell zählen die Klosterneuburger Volksschulen 229 Viertklässler. Dass sich nur ein Bruchteil für die MS entscheidet, ist ein weitreichender Trend, so Eder: „Das ist kein Klosterneuburger Spezifikum, sondern ein gesellschaftlicher Wandel, der im gesamten Wiener Umland bemerkbar ist, trotz des im hohen Ausmaß engagierten Lehrpersonals in Klosterneuburg.“ Die Stadträtin betont die Bedeutung der Schulform: „Die Mittelschule ist ein wichtiger und unverzichtbarer Teil der Bildungslandschaft in Klosterneuburg. Die Abgänger unserer Mittelschulen sind für ihren weiteren Lebensweg, ob in weiterführenden Schulen oder für Lehrstellen, bestens ausgebildet.“