Seit 1969 haben die Eltern eines Wahl-Klosterneuburgers, der nicht genannt werden will, das kleine Sommerhäuschen in Höflein an der Donau am Silbersee benützt. Die Adresse: Donaulände 7. 2005 hat der Sohn das Sommerhäuschen von seinen Eltern übernommen. Er hat die Ferien seiner Kindheit dort verbracht. Gemeldet war die Familie dort immer als Zweitwohnsitzer, also nicht hauptgemeldet, es gibt dort auch kein Wasser und keinen Kanalanschluss. „Den Müll haben wir immer nach Wien mitgenommen“, erzählt der Sohn, deswegen war er auch immer von der Müllgebühr befreit.

2012 kam dann das Hochwasser, das das Sommerhäuschen verwüstete. Die Familie bemühte sich um eine Hochwasser-Hilfe. Die wurde verwehrt, mit der Begründung, dass es keine Hauptmeldung gäbe.

Mahnungen an falsche Adresse

Ein Jahr später flatterte eine Exekution der Stadtgemeinde in die Wiener Wohnung der Familie. „Rechnungen und Mahnung habe ich nicht bekommen, weil sie an eine falsche Adresse geschickt wurden“, erzählt der Sohn, und weiter: „Im Zuge des Exekutionsverfahrens ist irgendjemand auf die Idee gekommen, ins Melderegister zu schauen. Die Exekution hat mich zwar erreicht, nicht aber die Schreiben der Stadt.“

Nach Protest soll die Stadtgemeinde die Exekution zurückgezogen haben und übernahm auch die Spesen. Die Müllvorschreibungen kamen - zwar jetzt an die richtige Adresse - aber trotzdem weiter. „Ich habe gegen die Rechnungen Einspruch erhoben, weil mein Häuschen seit der Hochwasserkatastrophe ja unbewohnbar ist“, so der Wahl-Höfleiner. Daher kam es zu einem Lokalaugenschein an Ort und Stelle. Die Rechtsabteilung kam zum Schluss, dass man dort nicht wohnen darf.

Denn 1932 hatte der damalige Bauwerber eine sogenannte Baubewilligung auf Widerruf bekommen. Die lief 1974 ab. Davon wurde die Familie aber nicht persönlich verständigt. Diese Frist wurde daher von den Eltern versäumt. Auch von Baudirektor-Stellvertreter Peter Neubauer wurde im Juli 2016 schriftlich mitgeteilt, dass es sich um ein Gebäude ohne Bewilligung handelt und daher eine Benützung nicht gestattet ist.

„Nicht hauptgemeldet, daher keine Hochwasserhilfe, das Haus ist nicht bewohnbar – aber Müllgebühren fallen an?“

Durch Neueinreichung wegen eines Umbaus gibt es aktuell wieder eine Baubewilligung. Der Rückstand der Müllgebühren von über 600 Euro bleibt aber bestehen. Der fassungslose Höfleiner: „Nicht hauptgemeldet, daher keine Hochwasserhilfe, das Haus ist nicht bewohnbar – aber Müllgebühren fallen an?“

Baudirektor-Stellvertreter Neubauer: „Müllgebühren sind nicht an die Wohnmöglichkeit gebunden. Man kann ja auch auf einem brachliegenden Grundstück grillen und Mist erzeugen.“ Dass man dort nicht wohnen darf, heiße außerdem nicht, dass man dort nicht wohnt. Das sei im NÖ Abfallwirtschaftsgesetz so geregelt.