Die geplante Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms schlägt neuerlich hohe Wellen. Geplant ist die Verbreiterung der Kierlingerstraße auf Höhe Raimundgasse um etwa zwei Meter. Die betroffenen Grundstückseigentümer sollen insgesamt 211 Quadratmeter Vorgartengrund abtreten, damit eine einheitliche Straßenflucht erreicht werden kann. „Ich möchte als Privatperson auf diesen Umstand auch öffentlich aufmerksam machen. Die Anrainer meiner Wohnadresse sind gerade dabei sich zu organisieren“, so Anrainer Thomas Wordie.

An dieser Stelle weist die Kierlingerstraße eine Breite von rund 15 Metern auf. Weiter östlich und westlich nimmt die Straßenbreite wieder auf rund 17 Meter zu. Dieser engere Bereich erstreckt sich auf einer Länge von etwa 70 Metern.

Abtretungswunsch schriftlich mitgeteilt

„Die Straße weist im gegenständlichen Bereich keinen linearen Verlauf auf, sondern verläuft sprunghaft. Dieser Umstand soll durch eine Abtretung im Bereich der Grundstücke 441/4, 441/11, 440 und 431 im Ausmaß von 211 Quadratmetern bereinigt werden, damit eine einheitliche gewidmete Straßenbreite hergestellt werden kann. Teilbereiche dieser Grundstücke sollen daher von Bauland-Kerngebiet (BK) in öffentliche Verkehrsfläche (Vö) umgewidmet werden“, das wurde den betroffenen Anrainern schriftlich übermittelt.

Thomas Wordie wohnt in der Kierlingerstraße und wehrt sich gegen diesen Plan entschieden: „Die Kierlingerstraße stellt an dieser Stelle keine Gefahr dar.“

Die angegebene Fahrbahnbreite sei weder eine Gefahrenzone, noch bedürfe es einer Anpassung in diesem Bereich. Falls die Fahrbahn jedoch akut verbreitert werden müsste, so wäre eine Reduktion der Parkplätze jederzeit möglich ohne in den Privatbesitz von Eigentümern einzugreifen.

„Es geht da um die Zukunft. Von mir aus muss das jetzt nicht sein.“ Planungsstadtrat Christoph Kaufmann

Und Wordie weiter: „Eine einheitliche Häuserfront, um eine Feuermauer zu vermeiden, ist nicht nachvollziehbar. Selbst auf den angeführten Plänen ist eine durchgehende Bebauung unmöglich. Eine Feuermauer ist daher vom jeweiligen Eigentümer zu errichten.“ Die Schaffung einer durchgehenden Häuserfront ist für Wordie derzeit eine Illusion.

Vorschlag des Raumordnungsprogrammes ist nicht nachvollziehbar

Es werde sinnlos eine weitere Grünfläche (Vorgarten) enteignet und zerstört. 25 Quadratmeter sollen von Vorgärten in Verkehrsgebiet umgewandelt werden: „Damit ist natürlich, abgesehen von der Enteignung der Grundeigentümer, auch ein entsprechender Wohnqualitätsverlust an einer schon stark befahrenen Wohnstraße verbunden.“ Und abschließend: „Der Vorschlag des Raumordnungsprogrammes ist nicht nachvollziehbar und greift in bestehende Eigentumsrechte ein, ohne einen nachvollziehbaren Gewinn für die Allgemeinheit zu bringen.“

Planungsstadtrat Christoph Kaufmann versucht zu beruhigen: „Von mir aus muss das jetzt nicht sein.“ Es ginge hier wirklich um die Zukunft, damit, wenn einmal neu gebaut werden sollte, eine einheitliche Straßenflucht entstehen könne.

Ist den Planern die Straßenflucht wichtiger, als Grünland?, fragte die NÖN Stadtrat Kaufmann: „Ich habe mir das persönlich angeschaut und mit dem Status quo kein Problem. Dementsprechend werde ich das im Ausschuss diskutieren.“

Am 12. Juni werden dafür in einer Ausschusssitzung die Weichen gestellt.