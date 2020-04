Die Vorgaben der Bundesregierung haben auch in Klosterneuburg einiges verändert. Vor allem durch die Schließung der Schulen stehen Schüler, Lehrer und Eltern vor großen Herausforderungen. Kreative Lösungen in Krisenzeiten sind gefragt – und werden gefunden. Auch in der Musikschule.

Die Musikinstrumente müssen nicht vernachlässigt in der Ecke verstauben. Die Lehrer der Musikschule Klosterneuburg unterrichten ihre Schüler via Skype online und es kann zu Hause fleißig weiter musiziert werden – mitunter vor großem Stofftierpublikum.

„Die Hausmusik funktioniert hervorragend, die Schüler sind mit vollem Einsatz dabei. Es gab etwa ein kleines Konzert von einer Familie im Garten eines Seniorenheimes, Videos der musizierenden Enkerln als Geschenk an die Großeltern und vieles mehr“, freut sich Direktorin Ariadne Basili-Canetti.

Der Musikschulunterricht für Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus ist gesichert, wird auch seitens des Landes betont. „Unser Musikschulsystem ist vielfältig und einmalig zugleich. Und ich bin stolz darauf, dass der Unterricht in Krisenzeiten nicht entfällt, sondern jetzt digital begleitet wird. Danke allen Musikschullehrern, Eltern und Schülern, dass hier die Umstellung rasch ermöglicht wurde und durchgeführt wird. Damit stellen wir im Musikschulwesen unter Beweis, dass wir in Niederösterreich Talente und Kreativität auch durch digitale Technologien unterstützen und fördern können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Nach Schließung der Musikschulen wurde der Unterricht umgehend in den meisten Gemeinden auf digitale Lehre umgestellt. Das Musik & Kunst Schulen Management NÖ erstellte eine Informations- und Service-Website, die auch den Austausch unter den insgesamt 2.300 Lehrenden unterstützt. So kann die musikalisch künstlerische Bildung weitestgehend aufrechterhalten werden.