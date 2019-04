„Die Einsätze auf der Mountainbike-Trailstrecke in Weidlingbach sind für uns körperlich sehr anstrengend und binden auch die Ressource Fahrzeug, die für andere Einsätze damit blockiert ist“, lässt Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes, leichten Missmut der Blaulichtorganisationen an der Unfallhäufigkeit auf der Mountainbike-

Strecke in Weidlingbach durchklingen.

Der Grund: Stürze von Bikern. Die Rettung musste vier Mal ausfahren. Ein Radfahrer wurde vorletztes Wochenende sogar schwer verletzt . Stimmen werden laut, dass die Freiwilligen-Organisationen für den Einsatz an der Trailstrecke bezahlt werden sollten.

„Es kann nicht alles freiwillig sein“, verweist die Ortsvorsteherin von Weidlingbach, Traude Balaska, auf die Grenzen des freiwilligen Dienstes der Blaulichtorganisationen. Auch die Mitglieder der Feuerwehren und Rettung hätten ein Recht, das Wochenende mit der Familie zu verbringen.

„Wenn ein Biker auf der Trailstrecke zu Sturz kommt, müssen die Feuerwehren aus Weidling und Weidlingbach und die Rettung ausrücken. Und wenn das laufend passiert – so wie an den letzten zwei Wochenenden –, dann ist das Maß der Freiwilligkeit bei weitem überschritten.“

„Wenn man einen Risikosport ausübt, muss man auch für die Verletzungsfolgen zahlen.“ Traude Balaska, Ortsvorsteherin Weidlingbach

Balaska plädiert daher, den Einsatz an der Trailstrecke kostenpflichtig zu gestalten. „Ich bin dafür, dass man dafür zahlen muss. Jeder Freizeitsport kostet etwas, und die Biker wissen, worauf sie sich hier einlassen. Wenn man einen Risikosport ausübt, muss man auch für die Verletzungsfolgen aufkommen“, ist Ortsvorsteherin Traude Balaska überzeugt.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager steht voll hinter der Meinung seiner Ortsvorsteherin. „Ich sehe mich in meiner Skepsis, die ich gegenüber diesem Trailpark immer hatte, bestätigt“, so der Bürgermeister. Wenn es nicht möglich wäre, dass die Sportler diese Trailstrecke benützen, ohne sich zu verletzen, müsse man Hilfe zum Selbstschutz bieten. „In diesem Zusammenhang muss auch eine Sperre und Auflassung der Strecke ins Auge gefasst werden“, sieht der Bürgermeister weiteren Handlungsbedarf. Natürlich sei – so der Bürgermeister abschließend – ein Selbstbehalt für entstehende Kosten nur gerecht, helfe aber nicht, den Schaden und die Schmerzen zu lindern.

„Vor der Eröffnung wurde alles getan, um optimale Sicherheit zu gewährleisten“, so Saul Ferguson vom Verein Wienerwald Trails. Aus irgendeinem Grund würden heuer von der Notrufstelle beide Feuerwehren alarmiert, und es werde nicht nachgefragt, ob der zu Sturz Gekommene gehfähig und wo er sei.

„Von den drei Unfällen zum vorletzten Wochenende wäre nur eine Alarmierung notwendig gewesen“, weiß Ferguson. Dies sei aber bereits mit der Feuerwehr besprochen worden und sollte eine Verbesserung bringen.

Jedes Jahr vor Eröffnung und auch nach den Serienunfällen wurde die Strecke kontrolliert und auch entschärft. Der große Zulauf zum Trail-Sport bringe aber auch Risiken mit sich. Ferguson: „Bei den Neulingen fehlt oft Fahrkönnen und Wissen. Auch die Ausrüstung ist oft mangelhaft.“ Der Verein sei aber gerade dabei, eine Liste über Übungsplätze in Wien seinen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.