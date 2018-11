Zwei Jahre lang war die Magdeburgkaserne die neue Heimat für etwa 250 Flüchtlinge. Sie haben in Klosterneuburg nicht nur Ruhe und Sicherheit bekommen, sondern für einige von ihnen hat hier auch das Leben in einer neuen Familie angefangen. Denn eines war vom ersten Augenblick klar: In der Babenbergerstadt gab und gibt es viele Menschen, die sich für ein harmonisches Zusammenleben einsetzen.

Zu diesen Menschen gehört auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, der schon vor dem Flüchtlingsstrom 2015 im Dezember 2014 die ehemalige Kaserne als Unterkunft zur Verfügung stellte. Für ihn ist diese Entscheidung nach wie vor die richtige gewesen: „Es war richtig, im Vorfeld zu handeln, und somit haben wir uns Notaktionen, wie zum Beispiel das Aufstellen von Containern, erspart.“

Unterstützung durch die Zivilgesellschaft

Dabei hatte Schmuckenschlager von Anfang an auch die Unterstützung von vielen Klosterneuburgern. Darüber ist er auch zwei Jahre nach dem Auszug der letzten Bewohner der Kaserne dankbar. „Es hat von Anfang an aus einem Grund so gut funktioniert: Durch die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft“, erklärt der Bürgermeister.

Viele Helfer schlossen sich damals zu „Klosterneuburg hilft“ zusammen. Den Verein gründete damals Sabine Gösker. Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie es zu dieser Entscheidung kam. „Es war für mich unfassbar, dass jemand so denken kann. Das hat mich erbost“, erzählt Gösker über ihre Gefühle beim Leser eines Eintrags im Internet, in dem sich eine Klosterneuburgerin sehr negativ zu den Flüchtlingen geäußert hatte. Gösker wollte etwas dagegen tun.

Das hat sie zusammen mit zahlreichen Helfern und Unterstützern bisher auch sehr erfolgreich geschafft. „Jetzt leben noch etwa 100 geflüchtete Personen in Klosterneuburg, die aber zum Teil schon so gut integriert sind, das sie nicht mehr auf unsere Unterstützung angewiesen sind“, berichtet Gösker.

„Es war für mich unfassbar, dass jemand so denken kann. Das hat mich erbost.“ Sabine Gösker, Gründerin des Vereins „Klosterneuburg hilft“

Eine diese Erfolgsgeschichten hat – im wahrsten Sinne des Wortes – Sahel Rustami geschrieben. Im Dezember 2015 kam der damals 16-Jährige nach Österreich. In Klosterneuburg fand er nicht nur eine neue Heimat, sondern vor allem eine neue Familie. Seit etwa zwei Jahren lebt er bei Uschi und Leopold Spitzbart und ihren beiden Kindern. Er besucht erfolgreich eine HTL in Wien und ist für die ganze Familie zu einer Bereicherung geworden. „Wir haben viel von ihm gelernt. Vor allem, dass die meisten Probleme eigentlich gar keine Probleme sind. Es relativiert irgendwie alles“, ist Uschi Spitzbart nach wie vor davon überzeugt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben.

Eine Erfolgsgeschichte sucht nun Nachahmer

Seine Erfahrungen – sowohl bei seiner Flucht aus Afghanistan als auch bei seiner neuen Klosterneuburger Familie – hat Sahel in dem Text „Berge“ zusammengefasst, mit dem er beim Exil-Jugend-Literaturpreis den zweiten Platz gewonnen hat.

So einen erfolgreichen Start in der neuen Heimat wünschen sich auch die neuen Bewohner im ÖJAB-Haus in Greifenstein. Dass sie auf den besten Weg dorthin sind, bestätigt auch Petra Heidler, stellvertretende ÖJAB-Geschäftsführerin und zuständig für Personal, Bildung und Integration Flüchtlingsarbeit. „Die Jugendlichen werden von der Bezirkshauptmannschaft und dem AMS Tulln, von öffentlichen Stellen und vor allem auch von der Bevölkerung sehr gut unterstützt. Bisher gab es nur positive Resonanz von allen Seiten“, freut sich Heidler.

Sollte es dennoch noch Fragen oder Anliegen zu den neuen Bewohnern des Hauses geben, lädt die NÖ Landesregierung am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Gasthaus „Brauner Bär“ in Greifenstein ein.