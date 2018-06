In den vergangenen zwei Jahren hat der Verkehrsverbund Ost-Region für das Gebiet Klosterneuburg eine europaweite Ausschreibung der Stadtbus- und Regionalbusleistungen durchgeführt, im Zuge dessen der Bestandsverkehr geprüft und Optimierungspotenzial erhoben. Im Rahmen der finanziellen und technischen Möglichkeiten konnte ein verbessertes Gesamtsystem Öffentlicher Verkehr erarbeitet werden.

„Das neue Busnetz rückt den Fahrgast in den Vordergrund"

Unter PUK-Stadtrat Johannes Kehrer wurde der Öffentliche Verkehr Richtung Wien durch die Taktverdichtung auf der S 40 massiv aufgewertet. Nun präsentiert er den neuen Busverkehr innerhalb Klosterneuburgs. „Das neue Busnetz rückt den Fahrgast in den Vordergrund. Richtung Wien werden künftig topmoderne Gelenkbusse mit WLAN eingesetzt, alle Linien verkehren in regelmäßigen Takten und das bis mindestens 22 Uhr, an sieben Tagen die Woche“, erklärt PUK-Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer die Highlights des neuen Angebots. Auch die Haltestellen wurden aufgewertet.

„Am Niedermarkt erfolgt der Umbau noch im Juni, damit mit Betriebsstart 1. Juli alles fertig ist“, freut sich Kehrer. An den Knotenpunkten Bahnhof Weidling und Niedermarkt werden künftig digitale Displays in Echtzeit Informationen über die nächsten Abfahrten geben. So, wie man es aus Wien kennt. „Auch im Schülerverkehr haben wir das Angebot massiv ausgeweitet“, so Kehrer. Und weiter: „Nun werden den ganzen Nachmittag hinweg Busse – viele davon direkt vom Gymnasium aus – den Heimweg erleichtern. Sogar nach Scheiblingstein können wir am Nachmittag zu jeder Schulstunde einen Kurs anbieten – ein absoluter Meilenstein!“

Stadtbusse mit Zubringerfunktion

Auch der Stadtbusverkehr wird im Rahmen der Ausschreibung neu geplant. Die künftig drei Stadtbuslinien sind so verschränkt, dass zwischen Niedermarkt und Rathausplatz ein lupenreiner Zehn-Minuten-Takt herrscht. Dadurch ist die obere Stadt künftig attraktiv an alle anderen Linien angebunden. Außerdem kann das Bediengebiet erweitert und etwa das Caritas-Heim in Weidling sowie das Gschwendt künftig vom Stadtbus bedient werden. Die Kooperation mit dem Verkehrsverbund Ost Region, der für die Ausschreibung der Busverkehre zuständig ist, war sehr konstruktiv und in enger Abstimmung. „Eine derart enge Kooperation mit einer Stadt gab es bisher offenbar noch nie“, so Kehrer, „und das merkt man jetzt am Angebot.“ Seitens der Stadt hätte besonders die Beamtenschaft großartige Arbeit geleistet.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Stadtbus

– Geänderte, effizientere Linienführungen, weitere Siedlungsgebiete werden erreicht z.B. teilweise Gschwendt, Untere Öden, Andreas-Hofer-Straße

– Erweiterte Bedienzeiten in den Morgenstunden und am Samstag

Regionalbusse

– Neue Gelenkbusse auf der Strecke Heiligenstadt - Maria Gugging

– Deutliche Verbesserungen bei den Bedienzeiten: Montag bis Freitag bis ca. 22 Uhr Taktfahrplan auf fast allen Linien, größtenteils im ½-Std-Takt.

– Mehr Kurse an Schultagen nach Scheiblingstein m Neue Anschlussmöglichkeiten in Richtung St. Andrä-Wördern und weiter nach Tulln

– Neues, verbessertes Angebot im Umfeld von Tulln

Nachtschwärmern steht künftig von 19 bis 1.30 Uhr das neue „Stadttaxi Klosterneuburg“ als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr zur Verfügung. Klosterneuburger fahren so per Taxi im gesamten Gemeindegebiet um 4 Euro bis 22 Uhr, danach um 5 Euro pro Fahrt. Seit 10. Dezember 2017 gilt darüber hinaus der neue Bahnfahrplan für die Ostregion, der auf der S40 Taktverdichtungen gebracht hat.

Zwischen Bahnhof Kritzendorf und Wien fahren die Züge circa im ¼-Stunden-Takt, das Angebot zur Hauptverkehrszeit wurde damit verdoppelt. Zwischen Kritzendorf und Heiligenstadt sind seitdem vormittags sieben und nachmittags zehn zusätzliche Züge im Einsatz. In den ersten drei Monaten konnten auf der Strecke zwischen Klosterneuburg und Wien bereits erste Fahrgast-Zuwächse von zumindest zehn Prozent festgestellt werden, Tendenz steigend.