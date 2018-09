Ein Rollstuhlfahrer, der anonym bleiben will, wendet sich an die NÖN wegen des neuen Fahrplans. Er ist im Weißen Hof stationiert. „Ich hatte einen schweren Verkehrtsunfall und sitze seitdem im Rollstuhl“, so der Mann, „bis vor Kurzem hatte ich kein Problem, mit dem Bus zum Weißen Hof zu kommen, weil der Bus direkt das Reha-Zentrum angefahren ist. Mit dem neuen Fahrplan muss man umsteigen. Das wird zur Tortur.“

Umsteigen heißt es, am Kierlinger Bahnhof. Für die Meisten selbstverständlich, aber für den Rollstuhlfahrer unmöglich. Er schildert sein Problem so: „Der Bussteig am Kierlinger Bahnhof ist so schmal, dass die Klapprampe nicht ausgeklappt werden kann. Wenn die Rampe ausgeklappt ist, steht sie über die gesamte Breite des Steigs, sodass ich über den Steig in die Seitenwand des daneben stehenden Busses fahren müsste. Früher konnten wir direkt von Wien zum Weißen Hof fahren. Wenn wir Rollstuhlfahrer schon gezwungen werden, einen schlechteren Fahrplan hinzunehmen, dann sollte es aber auch für uns möglich gemacht werden, umzusteigen.“

Die NÖN konfrontierte Verkehrstadtrat Johannes Kehrer (PUK) mit dem Problem. „Es ist wahr, dass die Direktverbindungen vom Weißen Hof nach und von Heiligenstadt nur noch in den Hauptpendelzeiten, also zwischen etwa 6.30 und 9 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr bestehen“, so Kehrer. Aufgrund der Notwendigkeit, auf der Linie nach Heiligenstadt tagsüber Gelenkbusse einzuführen, wäre es leider nicht mehr möglich, jeden Bus vom Weißen Hof in diesen Verkehr einzubinden. Auf dieser Strecke könnten Gelenkbusse nämlich nicht fahren.

Insgesamt könne man aber nun öfter und vor allem viel länger auf den Weißen Hof und retour fahren, vor allem auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Kehrer: „Allerdings verstehe ich, dass ein zusätzlicher Umstieg – vor allem, wenn die Umsteigesituation suboptimal ist – ein Ärgernis bedeutet.“ Als Sofortmaßnahme im bestehenden Fahrplan bietet Kehrer an: Von einem Bus aus Heiligenstadt Richtung Gugging kann man am Stadtplatz in den Bus zum Weißen Hof umsteigen, allerdings mit über zehn Minuten Umsteigezeit. „Ob man diesen Anschluss noch verbessern kann, werden wir mit dem VOR besprechen“, so Kehrer.

Zwei Mal die Landstraße queren?

Mit der Doppelhaltestelle „Martinsfriedhof“ Richtung Brunnleiten und Aufeldgasse/Inkustraße, VOR-Bus 1, ist NÖN-Leser Leopold Patek unzufrieden: „Hier muss der Buslenker im Kreis anfahren, zwei Mal den Gegenverkehr abwarten und sich nach der Haltestelle wieder in den fließenden Verkehr einreihen. Das soll alles in einer Minute passieren.“ Verspätungen seien dadurch vorprogrammiert, Buslenker würden diese Haltestelle daher auch nicht mehr bedienen.

„Hier war es aufgrund der Querungssituation auf der Landesstraße ausdrücklich erwünscht, in beiden Richtungen direkt beim Friedhof stehen zu bleiben, was durch diese Haltestelle auch gelungen ist“, verteidigt sich Kehrer. „Da die Fahrer die Station einsehen können, müssen sie diese – wie bei allen Stationen üblich – nur anfahren, wenn es einen Haltewunsch oder wartende Fahrgäste gibt.“