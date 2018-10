Im Mai berichtete die NÖN von einer Stuckdecke aus einem Haus am Stadtplatz 11, das auf der Internet-Plattform willhaben.at kurioserweise zum Verkauf angeboten wurde. „Wir haben einen neuen Platz dafür“, jubelt die Kunsthistorikerin Imma Walderdorff von der Denkmalwerkstatt.

screenshot von willhaben.at | screenshot von willhaben.at

Die Stuckdecke aus Klosterneuburg wird nach Schloss Tillysburg in Oberösterreich gebracht. „Dort fehlt in einem Raum eine Stuckdecke, da sie in den 1960er Jahren von der Decke fiel und damals unwiederbringlich zerstört war“, erklärt Walderdorff. Der Raum, in dem die Klosterneuburger Decke angebracht werden soll, habe exakt dieselben Maße. „Somit wird sie in einem historischen Gebäude untergebracht werden“, so Walderdorff, die davon berichtet, dass es gar nicht so einfach gewesen sei, zwischen den Bundesländern Niederösterreich und Oberösterreich zu vermitteln. Doch nun findet die kuriose Geschichte rund um eine Einschaltung auf der Internetplattform noch

einen guten Abschluss.