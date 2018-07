Das neue Buskonzept kommt bei der Klosterneuburger Bevölkerung offensichtlich nicht gut an. Im Gegenteil: Wilde Proteste und hohe Unzufriedenheit prägen die ersten Tage nach der Umstellung der Busse am 1. Juli.

So beschwert sich etwa Öffi-Benutzer Martin Salbrechter massiv beim VOR: „Alle Beteiligten, sowohl Fahrer als auch Fahrgäste, sind nur mehr frustriert, und ich möchte alle Verantwortlichen fragen, was da passiert ist und warum es dazu kommen musste. Vor allem, wer dafür konkret verantwortlich ist.“

Die konkreten Vorwürfe:

Stadtbus 1 (vormals 203) :

Um vom Niedermarkt zum Martinsfriedhof zu kommen, muss man jetzt den gleichen Umweg fahren, den man schon in die Gegenrichtung immer gefahren ist. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch.

Linie 2 (vormals teilweise 202)

Konnte man früher direkt von der Agnesbrücke zum Martinsfriedhof fahren, indem man in den 202er stieg, dieser am Niedermarkt zum 203er wurde und weiterfuhr, so kommt man jetzt zu den Minuten 28 und 58 am Niedermarkt an. Der nunmehrige 1er ist aber neun Minuten zuvor abgefahren. Um vom unteren zum oberen Friedhof zu gelangen, darf man sich wahlweise am Niedermarkt oder am Rathausplatz neun Minuten seine Zeit vertreiben. Das sind nur Beispiele, die zeitnahen Anschlüsse bei den Stadtbussen sind hinten und vorne nicht vorhanden.

Linie 400 (vormals 239) Heiligenstadt – Klosterneuburg (Gugging)

Der direkte Bus Heiligenstadt – Rathausplatz scheint nirgends mehr auf.

Linie 402 (vormals 238) zum Weißen Hof

Es ist tagsüber zwischen 8:25 und 15:55 Uhr kein direktes Fahren von Heiligenstadt zum Weißen Hof beziehungsweise weiter nach Hadersfeld mehr möglich. Man muss von Heiligenstadt auf den Niedermarkt fahren, von dort kann man nach Umsteigen erst sechs Minuten später weiterfahren.

Linie 403 (vormals 237) Klosterneuburg – Höflein

Keiner der Kurse fährt zum/vom Rathausplatz, wie das jahrzehntelang bei einigen der Fall war. Seit jeher fährt ein Bus um 18.28 Uhr ab Niedermarkt nach Höflein. Jetzt fährt dieser nurmehr an Schultagen. Um halb sieben abends ist das doch kein Schulbus, sondern ein Arbeiterbus. Trotzdem heißt es an schulfreien Tagen jetzt eine halbe Stunde warten.

Stadtrat Johannes Kehrer (PUK) brachte den Antrag, der einstimmig angenommen wurde, ein. | NOEN, privat

Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer nimmt zur Kritik Stellung: „Durch die Umstellung des Busverkehrs am 1. Juli kam es zu weitreichenden Veränderungen im Öffi-Angebot innerhalb Klosterneuburgs. Grundsätzlich wurden auf allen Regionalbuslinien Taktverkehre hergestellt und die Bedienzeiten deutlich, durchwegs bis nach 22 Uhr, ausgeweitet.“ Dabei wäre darauf geachtet worden, so gute Anschlüsse wie möglich zu Bahn und Bussen Richtung Wien herzustellen. Der Wegfall der Regionalbusse von und zum Rathausplatz soll dadurch kompensiert werden, dass alle Stadtbuslinien künftig vom Niedermarkt zum Rathausplatz und retour einen Zehn-Minuten-Takt bilden. Dadurch könnten alle Öffis nach Klosterneuburg genutzt werden. Zwar müsse man einmal mehr umsteigen, dafür wäre man insgesamt flexibler.

„Es ist leider so, dass bei Änderungen es immer Fahrgäste geben wird, die weniger, und welche, die mehr von den neuen Fahrplänen profitieren“ Johannes Kehrer

Für manche bedeute das sogar eine subjektive Verschlechterung oder den Zwang, sich umzugewöhnen. „Dennoch bitte ich alle, offen und mit etwas Geduld an das neue System heranzugehen. Die Einführung eines solchen Betriebs mit einem Stichtag bringt leider Anfangsschwierigkeiten mit sich, für die ich auch um Entschuldigung bitte.“ Auf jeden Fall werden die Probleme mit dem VOR besprochen um dort nachzujustieren, wo es möglich ist.