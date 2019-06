Berufsorientierung steht bei der NMS Hermannstraße groß am Lehrplan. Und auch auf der neu verliehenen Urkunde: WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl zeichnete die Klosterneuburger Schule mit dem Gütesiegel für Berufsorientierung des WIFI Berufsinformationszentrums (WIFI-BIZ) aus.

„Das Gütesiegel wird nach einem strengen Kriterienkatalog mit Punktesystem verliehen. Um es zu erhalten, müssen 85 Prozent der möglichen Punkte erreicht werden. Das ist nicht einfach und beweist die hohe Qualität, an die das Berufsgütesiegel gekoppelt ist“, unterstreicht die Wirtschaftskammer-Präsidentin.

Für Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras zählt Berufsorientierung zu den zentralen Stärken der NMS: „Das Berufsgütesiegel ist für unsere Schulen ein ausgezeichneter Werbeträger, der die Leistungen der Pädagogen für Eltern sowie Schüler sichtbar macht.“ Schließlich sei die Schule die wichtigste Vorbereitung auf das spätere Leben.

„Die Entwicklung und das Engagement der Schulen sind toll, und ich bin den Pädagogen dafür wirklich sehr, sehr dankbar.“ WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl

Das Gütesiegel für Berufsorientierung wurde 2010 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des WIFI-BIZ ins Leben gerufen und gilt für drei Jahre. Danach können sich die Schulen wieder neu darum bewerben.

„Seitdem wurde es an 200 Schulen in Niederösterreich verliehen. Aktuell besitzen 105 Schulen dieses Siegel, also rund 50 Prozent“, freut sich Norbert Kraker, Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, „das ist auch ein Zeichen einer erfolgreichen Fortbildung von Lehrern im Bereich der Berufsorientierung.“

Insgesamt haben sich heuer 65 Neue Mittelschulen und Polytechnische Schulen um das Gütesiegel beworben, 44 haben es nun auch tatsächlich bekommen. „Die Entwicklung und das Engagement der Schulen sind toll, und ich bin den Pädagogen dafür wirklich sehr, sehr dankbar. Sie leisten Großartiges, machen Sie bitte so weiter“, appelliert Zwazl an die Schulen.