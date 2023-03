„Öffentliche Bühne hat mich nie gereizt“: Ex-Stadtrat Kehrer hört auf

Um ihn und sein Ausscheiden als Verkehrsstadtrat gab es die letzten Wochen sehr viel Wirbel. Johannes Kehrer (PUK) hat 13 Jahre als Mandatar, davon acht Jahre als Verkehrsstadtrat, gedient. Jetzt setzt er einen Schlussstrich. Etwas früher als ursprünglich geplant. Die NÖN bat ihn zum Gespräch.

NÖN: Sie haben sich schon in jungen Jahren für die Politik interessiert…

Johannes Kehrer: Interessiert hab ich mich immer schon. Das hat daheim begonnen und sich in der Schule fortgesetzt. Politisches Interesse wurde in der Schule sehr gefördert. Das Thema Klosterneuburger Umfahrung war schon in der Schule ein heißes Thema. Da kam dann auch mit Freunden der Entschluss, hier mitmischen zu wollen.

Wie alt waren Sie damals?

Kehrer: Das war während des Zivildienstes. Also nach der Matura. Da habe ich mit Freunden beschlossen, die Liste SAU – „Sozial. Aktiv. Unabhängig“ zu gründen, und für den Gemeinderat zu kandidieren.

Die notwendige Unterstützung der Bevölkerung war gleich gegeben?

Kehrer: 84 Unterschriften haben wir gebraucht. Das war das Schwierigste. Für das Mandat waren 396 Stimmen notwendig. Wir haben dann 415 bekommen.

Was war der Hauptgrund, der Sie bewogen hat, politisch tätig zu werden?

Kehrer: Damals gab es eine Diskussion über die Errichtung eines Einkaufs- oder Fachmarktzentrums in der Au. Da waren wir dagegen. Wir waren alle politisch interessiert und wollten mehr darüber wissen, wie Politik in Klosterneuburg passiert. Wir haben übrigens dann auch die Übertragung der Gemeinderatssitzung im Internet eingeführt.

Es war also der Wunsch etwas aktiv zu verändern und zu gestalten…

Kehrer: Ja. Die Lust, die Welt einfach mitzugestalten.

Und? Nach 13 Jahren Gemeindepolitik, Ihr Resümee? Geht denn das?

Kehrer: Ja, der Meinung bin ich mehr denn je. Besonders in den acht Jahren Stadtrat mit dann auch der formalen Zuständigkeit. Da geht schon viel weiter.

Sie sind derzeit nur mehr Gemeinderat, weil Sie die Stadtratsfunktion zurücklegen mussten. Was ist der Hintergrund dieser Veränderung?

Kehrer: Was feststeht, ist, dass ich 2025 nicht mehr zur Gemeinderatswahl antreten werde. Das nur eine gewisse Zeitspanne zu machen, ist mein Verständnis für Politik. Ich glaube, dass es wichtig ist, jemanden Neuen diese Arbeit machen zu lassen, der mit neuer Energie dieses Amt führt.

Warum aber kam der Entschluss, die Stadtratsfunktion zurückzulegen, jetzt so abrupt?

Kehrer: Wir haben eine Wohnung in Klosterneuburg geerbt und wollen mit der Geburt meines Sohnes die Wohnung umbauen. Deswegen haben wir uns eine Mietwohnung in Wien genommen und uns in Wien hauptgemeldet. Da kann man nicht mehr Stadtrat in Klosterneuburg sein.

Der Wunsch, die politische Karriere zu beenden, war aber schon längerfristig geplant…

Kehrer: Das wäre für heuer geplant gewesen. Zwei Amtsperioden als Stadtrat, in denen ich viel bewirken konnte, sind für mich genug. Das ist mein politisches Verständnis. Sich von einer Position zu trennen, ist vielleicht gar nicht so leicht. Darum war es für mich wichtig, dieses Amt schon, von Beginn an, auf zwei Perioden zu beschränken. Es braucht einfach neue Ideen und neue Kräfte. Wenn die gleichen Leute über Jahrzehnte die Stadt regieren, entstehen so viele blinde Flecken.

Als Politiker hat man eine exponierte Stellung, hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, man ist in der Öffentlichkeit präsent - tut das nicht weh, wenn diese öffentliche Bühne abrupt wegfällt? Nagt das nicht am Ego?

Kehrer: Die öffentliche Bühne hat mich an dieser Tätigkeit am wenigsten gereizt. Mir war lieber, mit der Verwaltung Themen zu diskutieren oder den Ausschuss zu leiten. Die öffentliche Gemeinderatssitzung ist dann schon mehr Show.

Da sind Sie aber schon anders als die meisten Politiker…

Kehrer: Ich glaube, wenn man Politik hauptberuflich macht, ist es wieder etwas anderes. Für fast alle in der Kommunalpolitik ist es ein Nebenjob und daher braucht man ein außerordentliches Maß an Energie und Veränderungswillen. In Wahrheit könnte man jede Stadtratsfunktion hauptberuflich ausüben.

Wie sind Sie eigentlich zur Liste PUK gekommen?

Kehrer: Das war eine Fusion der beiden Listen PUK und SAU.

Dann kamen acht Jahre Stadtrat der PUK. Was war für Sie der größte Erfolg dieser Zeit?

Kehrer: Das Schönste war, was da alles im öffentlichen Verkehr gelungen ist. Das neue Busnetz, der neue Takt der S-Bahn. Die Züge sind voll und es funktioniert. Und auch der flächendeckende 30er auf den Straßen Klosterneuburgs.

Beim Pionierviertel hat der Mut gefehlt. Johannes Kehrer

Und Ihr größter Misserfolg?

Kehrer: Ich bin so ein positiver Mensch – da fällt mir gar nicht so viel ein. Natürlich mein Abschied hatte einen bitteren Beigeschmack. Wie da die Kollegen im Gemeinderat reagiert haben. Von manchen war ich positiv überrascht, von manchen etwas weniger…

Aber da wird es ja etwas geben, was politisch für Sie nicht so gut gelaufen ist. Ich könnte Ihnen da helfen. Zum Beispiel das Pionierviertel…

Kehrer: Das stimmt. Die Verdrängung ist ein Teil des Politikerdaseins (lacht). Das Ganze hat so gut begonnen. Da war so eine positive Energie drinnen.

Von der Chance des Jahrhunderts wurde in Bezug auf das neue Stadtviertel gesprochen. Was ist jetzt mit dem Pionierviertel?

Kehrer: Gemeinde und Land können sich es derzeit nicht vorstellen. Ich glaube, der Stadt und der ÖVP fehlt der Mut, und das Vertrauen, damit diese Sache funktioniert. Das habe ich immer gesagt. Es gibt da politischen Widerstand und teilweise wechselnde Haltungen. Aber ich glaube, es wird kommen. Irgendwann werde ich dann durch dieses Viertel durchgehen und mir denken: spät, aber doch.

Schlussendlich ist es aber am Verkehr gescheitert?

Kehrer: Ja, seitens der Stadt ist alles am Tisch gelegen. Es gab ein Mobilitätskonzept intern, es gab sehr plausible Annahmen, wie viel Verkehr da entsteht, wie viel Stellplätze wir brauchen. Beim Kreisverkehr hätten wir eine Ampelregelung auf Bedarf gebraucht. Die Lösungen lagen am Tisch. Aber dieser Mut hat gefehlt.

Der Stadt oder dem Land hat der Mut gefehlt?

Kehrer: Beiden. Wirklich beiden. Ich verstehe das nicht. Es wurde von der Stadt extrem gut aufgearbeitet. Das Land Niederösterreich hat keine so dichten städtischen Räume. Da fehlt es auch an Erfahrung. Letztendlich ist aber das Raumordnungsgesetz Landessache. Man braucht also das Land an Bord. Aber mit dem konkreten Willen der Stadt hätten wir auch das Land überzeugt.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann wieder in die Kommunalpolitik zu gehen?

Kehrer: Ja, vielleicht. Ich würde nie etwas ausschließen. Für alles offen sein und die Chancen nutzen. Ich sage sicher niemals nie. Wichtig ist, dass das Ressort jetzt einmal gut übergeben wird. Dass ich jetzt den neuen Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger gut begleite. Ich hoffe, meinen Dienst an der Öffentlichkeit gut gemacht zu haben, und danke allen, die dabei mitgeholfen haben.

