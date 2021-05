Der Corona-Frontalangriff auf die Gastronomie hat nun mit 19. Mai sein Ende gefunden. Nicht alles ist so wie früher, aber es gibt wohl keinen Wirt, der nicht freudenstrahlend die Öffnung unter den aktuellen Bedingungen annimmt. Denn die letzten Monate haben der Gastronomie hart zugesetzt.

Opfer sind aber in Klosterneuburg keine zu beklagen. „Mir ist in Klosterneuburg kein Gastrobetrieb bekannt, der wegen Corona aufgeben musste“, so die erfreuliche Nachricht vom Obmann des Vereins Stadtmarketing & Tourismus, Michael Reichenauer-Kofler.

„Mir ist in der Stadt kein Gastrobetrieb bekannt, der wegen Corona aufgeben musste.“ Michael Reichenauer-Kofler, Obmann des Vereins Stadtmarketing & Tourismus

Und jetzt wird in die Hände gespuckt, um das Versäumte so schnell wie möglich nachzuholen und die letzten Handgriffe vor der Öffnung vorzunehmen. „Erstmals seit 20 Jahren machen wir den Garten beim Stoll auf“, verkündet einer der drei neuen Eigentümer der Cafe Konditorei Kranister, Thomas Heinlein. Die Chefs vom Kranister setzen in der Anfangszeit auf die Gärten. Die beschränkte Gästezahl beunruhigt Heinlein noch nicht: „Erst wenn wir einen Ansturm zu verzeichnen hätten, müssten wir uns ein Reservierungssystem ausdenken. Wir glauben aber, mit der Erweiterung des Gartenbetriebes genug Platz zu bieten.“ Der Stoll-Keller bleibt allerdings bis auf weiters geschlossen.

Getestete, genesene und geimpfte Personen dürfen jetzt endlich wieder ein Lokal besuchen. Das gilt es aber zu kontrollieren. Heinlein: „Wir werden beim Eingang kontrollieren, haben aber auch vor, Testungen vor Ort durchzuführen.“ Wer die Vorgaben aber nicht erfüllt, müsste natürlich konsequent abgewiesen werden.

Mit dem Personal hat die Eigentümergruppe kein Problem, denn alle Mitarbeiter wurden mithilfe der Kurzarbeit durch die Krise getragen. Heinlein: „Wir merken natürlich auch, dass Fachpersonal knapp ist. Ich verstehe allerdings nicht, warum Betriebe Mitarbeiter kündigen mussten.“

Mit 90 Plätzen indoor und 90 Gartenplätzen hat auch Eckhard Horstmeier, Pächter des Cafe Holler, dem ehemaligen Stifts-café, keine Angst vor der Einhaltung der Abstandsregeln und des damit verbundenen Reservierungszwangs. „Aufgrund unserer vielen Plätz wird immer etwas frei sein“, verspricht der Gastronom.

„Wir haben eine digitale Einlasskontrolle, und am Tisch liegen Zettel zur Registrierung. Die Kellner sind gut eingeschult.“

Als hingegen „aufwendig“ bezeichnet Horstmeier die Kontrolle derjeniger, die Einlass begehren. Gerüstet ist das Cafe Holler allemal: „Wir haben eine digitale Einlasskontrolle, und am Tisch liegen Zettel zur Registrierung. Die Kellner sind gut eingeschult.“ Das Stammpersonal konnte danke Kurzarbeit gehalten werden, und die Lieferanten stehen mit ihren Produkten schon vor der Türe. „Hier gibt es keinen Engpass. Wir haben hauptsächlich lokale Lieferanten. Alles ist bezahlt und für die Öffnung organisiert“, so Horstmeier abschließend.

Da hat die Hotelbranche anscheinend noch mehr Sorgen. „Wir haben für Pfingsten noch keine Reservierungen“, sagt der Chef des Hotel Anker, Knud Guth. Man hätte aber gute Stammkundschaft, Firmen und deren Mitarbeitern. „Sonst leben wir vom Rad- und Wien-Tourismus. Und da tut sich jetzt rein gar nichts.“