Kaufmann löst Wirtschafts-Ticket für Landtag

„Es ist dies für uns ein mehr als erfreuliches Ergebnis und dokumentiert die gute und engagierte Arbeit, die in der Vergangenheit von den Dreien geleistet wurde. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bernhard, Christoph und Jochen in den nächsten fünf Jahren, die mit vollem Einsatz die Agenden des Bezirkes vertreten werden. Meine herzliche Gratulation an unsere wiedergewählten Mandatsträger und viel Erfolg bei der Arbeit, an der Seite unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.“

johann höfinger, Bezirksparteiobmann

„Wir gratulieren Christoph Kaufmann. Mit ihm hat die NÖ Wirtschaft einen starken Vertreter, der mit viel Herzblut für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer in NÖ kämpft. Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die neue Landtagsperiode.“

wolfgang ecker , WBNÖ- Landesgruppenobmann und WKNÖ Präsident, und harald servus, WBNÖ Direktor