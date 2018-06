Die „oper-klosterneuburg“ hat sich in ihrem 25-jährigen Bestehen an die Spitze der nationalen Sommerfestivals emporgearbeitet. Sie ist eines der Top-Festivals im Land. Die Produktionen werden vom Publikum begeistert aufgenommen, und Kritiker zollen ihnen Hochachtung. Die „operklosterneuburg“ und der Verein Klosterneuburger Wirtschaft haben zehn Unternehmen dafür begeistern können, ihre Produkte in einer spannenden Liaison mit dem Opernthema in ihren Schaufenstern zu präsentieren.

Auch die Auslage von Foto Zwazl in der Leopoldstraße widmet sich dem Opernthema. | Eckl

Die Firma Augenoptik Gschweidl am Stadtplatz ist seit 17 Jahren Pionier dieses Projekts. Nun haben sich weitere neun Geschäfte entschlossen, dem Beispiel zu folgen. Csilla Domjan, Chefmaskenbildnerin der „operklosterneuburg“, gelernte Dekorateurin und Shopdesignerin, gestaltet die Schaufenster ganz individuell auf die Betriebe abgestimmt.

Designerin Csilla Domjan und „First Hand“-Besitzerin Birgit Ruzowitzky beim Gustieren des Auslagenfensters. | Eckl

„Pro Vorstellung besuchen über 800 Gäste den Kaiserhof. Viele davon verbinden den Opernbesuch mit lukullischen Genüssen in unserer Gastronomiewelt. Einige fasziniert das einzigartige Flair Klosterneuburgs, und sie machen später einen Ausflug hierher und kaufen ein“, sieht Vereins-Obmann Michael Gartner die Vorteile dieser Aktion für die heimische Wirtschaft.

Zehn Schaufenster