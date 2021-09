Erstmals nach über fünf Jahren gab es im Schömerhaus wieder eine öffentliche Musikveranstaltung. Bereits im Juni waren in dem von Heinz Tesar erbauten Gebäude, wo sich früher die bauMax-Unternehmenszentrale befand sowie eine Dependance des Essl Museums in den umlaufenden Etagen des Atriums, das immer wieder mit dem Guggenheim-Museum in New York verglichen wurde, bei einer Kunstauktion für die Organisation „Asyl in Not“ 110 Druckgrafiken zur Versteigerung gelangt.

Am vergangenen Freitag fanden sich zahlreiche Besucher ein, um der konzertanten CD-Präsentation des Pacific Quartet Vienna beizuwohnen und davor bei einem Rundgang die Privatsammlung von Agnes und Karlheinz Essl zu besichtigen: ein Erlebnis ganz besonderer Art.

Beethoven und Schubert – und das Jahr 1824

Beide beim Konzert aufgeführten Werke – Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 12, Es-Dur, op. 127 sowie Franz Schuberts Streichquartett Nr. 13, a-moll, D 804 „Rosamunde“ – entstanden im Jahr 1824. So lautet denn auch der Titel der CD schlicht und einfach „1824“.

Yuta Takase (Violine), Eszter Major (Violine), Chin-Ting Huang (Viola) und Sarah Weilenmann (Cello) bilden das Pacific Quartet Vienna (PQV), das 2015 beim Internationalen Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb gleich drei Preise abgeräumt hat.

Nun wurde auch ein Freundeskreis und Förderverein des PQV ins Leben gerufen. Als Obfrau des Vereins fungiert Eva Wirlitsch-Essl. Diese Unterstützung ist ganz besonders in unberechenbaren Zeiten wertvoll, gibt sie dem Ensemble vor dem Hintergrund der Pandemie immerhin ein gewisses Maß an Sicherheit. Auf der Website www.pacificquartet.com finden sich dazu nähere Informationen, ebenso über aktuelle Konzerte und Projekte. Geplant sind jedenfalls weitere Auftritte in Klosterneuburg.

Ob das Schömerhaus auch darüber hinaus wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stehen wird? Diesbezüglich gebe es zwar Überlegungen, erklärt Karlheinz Essl sen., aber noch keine konkreten Vorhaben.