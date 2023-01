Parents For Future: „Klimakrise betrifft uns alle“

Gemeinsam mit 113 anderen Gemeinden folgte Klosterneuburg am 20. Jänner dem Aufruf von Fridays For Future (FFF) zur landesweiten Aktion „Dein Ort For Future“. Hintergrund ist die Landtagswahl am 29. Jänner. Liam Ghahremani/FFF sagt: „Im Hinblick auf die dramatische Klimasituation ist die nächste Landesregierung die letzte Regierung, die den niederösterreichischen Klimakurs noch in Richtung des Pariser Klimaabkommen korrigieren kann.“ Deshalb soll aus FFF-Sicht die Landtagswahl als Klimawahl genutzt werden.

In Klosterneuburg organisierte Parents For Future (PFF) die Kundgebung. „Die Klimakrise betrifft uns alle: in jedem Land, jeder Stadt und jedem Ort. Gleichzeitig ist jede Gemeinde wichtig für die Energie- und Mobilitätswende“, betont Ilse Wrbka-Fuchsig/PFF.

