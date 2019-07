„Besetzt. Zufahrt nur für berechtigte Dauerparker“. Die elektronische Anzeigetafel in der Park & Ride-Anlage Spittelau, an der Grenze zu Döbling, macht den Parkwünschen so mancher Klosterneuburger einen Strich durch die Rechnung. Seit 1. Juli ist der Andrang gestiegen, denn weite Teile des 19. Bezirks sind nun Kurzparkzone.

Christoph Hornstein Wie du mir, so ich dir

In Wien sind die Park & Ride-Anlagen alle gut ausgelastet. Spittelau und Heiligenstadt – also im an Klosterneuburg grenzenden Bezirk – überlastet. Da bleibt den Klosterneuburgern nichts anderes über, als schon in der Heimatstadt bei den Bahnhöfen das Park & Ride-Angebot auszunützen.

Dieses Angebot ist groß und soll immer weiter ausgebaut werden. An die 500 Parkplätze in Park & Ride-Anlagen stehen in Klosterneuburg zur Verfügung. Dieses Angebot wird allerdings auch von Nicht-Klosterneuburgern genützt.

Zeit, nach einem Monat Parkpickerl im 19. Bezirk Bilanz zu ziehen. „Für eine richtige Einschätzung wird man noch den September abwarten müssen“, ist Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager dabei aber vorsichtig. Es gebe nämlich eine interessante Auswirkung, die – nach Schmuckenschlager – erstmals einen Nachteil zu einem Vorteil werden lässt.

„Da Klosterneuburg nicht zur Kernzone zählt, bleiben die Pendler vermehrt in den am 19. Bezirk angrenzenden Wiener Bezirken stehen, um in einer Tarifzone für den öffentlichen Verkehr zu sein. Weiters dürften einige Pendler aus dem Tullnerfeld bereits auf ihren Heimatbahnhöfen umsteigen und die dortigen Park & Ride-Anlagen nutzen“, so der Bürgermeister.

Autofahrer sollen schon im ländlicheren Bereich auf Öffis umsteigen, so die Strategie von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Eine Sicht, die man in Wien teilt. Wien, das allerdings bis 2016 bei der Errichtung niederösterreichischer Park & Ride-Anlagen mitgezahlt hat. Das würde man gerne wieder so haben.

Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer sieht das allerdings nicht so: „Die Errichtung solcher Anlagen in Niederösterreich ist in meinen Augen in der Zuständigkeit des Landes, der ÖBB, und auch wir als Gemeinde haben unseren Beitrag zu leisten, die Stadt Wien sehe ich da nicht in der Pflicht.“

Allerdings ist es für Kehrer sehr wohl bedeutend, dass die Stadt Wien sich bei der Bestellung eines noch dichteren Angebots des öffentlichen Verkehrs und zusätzlicher Bahninfrastruktur beteiligt, um den Pendlerverkehr auf der Schiene sukzessive auszuweiten.

Auch für den Verkehrsstadtrat ist es noch zu früh, Schlüsse über die Auswirkung des Parkpickerls im 19. Bezirk zu ziehen: „Die ersten Wochen seit Einführung der Parkraumbewirtschaftung sind in Klosterneuburg aber ganz ohne negative Überraschungen verlaufen.“

Die Park & Ride-Stellplätze am Bahnhof Kierling seien wie gewohnt gut ausgelastet, aber nicht überlastet, beim Bahnhof Weidling in der Magdeburggasse sind erst kürzlich 60 zusätzliche Plätze geschaffen worden.

Kehrer: „Generell sind Juli und August aufgrund des deutlich geringeren Verkehrs nicht ganz aussagekräftig. Interessant wird es im September.“ Es würden laufend Erhebungen durchgeführt, inwiefern sich der Parkdruck durch das Parkpickerl verändert, und ein Konzept erarbeitet, wie man damit umgeht, sollte es ab September zu deutlich höherem Parkdruck, auch in den Wohnvierteln nahe der Bahnhöfe, kommen. Kehrer: „Im Anlassfall können wir dann schnell reagieren.“

Mittelfristig wird es aber vor allem beim Bahnhof Kierling eine Erweiterung der Park & Ride-Stellplätze brauchen, in Kritzendorf wäre in den vergangenen Jahren die Kapazität bereits verdoppelt worden.

Über ein Parkpickerl für Klosterneuburg wird mittelfristig zur Parkraumbewirtschaftung auch schon nachgedacht.