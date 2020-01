Dass seit Kurzem der Gratisparkschein von zehn auf 15 Minuten erweitert wurde, ist erfreulich, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es wenig hilft, wenn man keinen Platz für das Auto findet. So sieht es jedenfalls die Freiheitliche Wirtschaft. „Klosterneuburgs Betriebe leiden unter Parkplatzmangel“, so die Meinung von Gottfried Scherer.

Die ständige Vergrößerung der Stadt soll nach der Freiheitlichen Wirtschaft auch zunehmend zu Parkproblemen am Stadtplatz, mit den damit verbundenen Nachteilen für die Gewerbebetriebe mit den begleitenden Umsatzeinbußen, führen. Die Vielzahl der Parkplatznutzer übersteige die Aufnahmekapazitäten der zur Zeit verfügbaren Parkflächen, die durch den zügellosen Wohnungsbau weiterhin zunehmend zur Mangelware werden würden. „Das spüren die Kunden der Klosterneuburger Betriebe gleichermaßen wie die Gewerbetreibenden und Arzt besuchende Personen, die vielfach keine Stellmöglichkeiten mehr vorfinden“, so die Diagnose von Scherer. Befragte Geschäftsleute würden einen immer schlechter werdenden Umsatz auf diese Situation zurückführen.

Und noch einen Missstand gibt es aus Sicht der Freiheitlichen Wirtschaft. Viele Bürger wären bereit, auf Bus oder Bahn umzusteigen. Es scheitere aber an Parkmöglichkeiten bei den Öffis. „An Werktagen ist der Parkplatz am Bahnhof Kierling ab etwa 7 Uhr völlig belegt, bei den Busstationen ist die Situation gleichlaufend“, so Scherers Beobachtung. Die Freiheitliche Wirtschaft fordert ein vernünftiges Konzept der Parkraumschaffung und Bewirtschaftung in absehbarer Zeit. Scherer: „Um ein weiteres Geschäftssterben zu verhindern und eine Erhöhung der Lebensqualität in Klosterneuburg zu erreichen, ist es unumgänglich, neuen Parkraum zu schaffen und bestehenden Parkraum sinnvoll zu nutzen.“ Zuschüsse durch das Land und den Bund werden dafür erforderlich sein. Auch eine erhöhte Akzeptanz von Bus und Bahn würde mit einer Entspannung der Parkraumnot einhergehen.

Parkraumkonzept ist auf dem Weg

„Tatsächlich gibt es ein Parkraumkonzept, das dieser Tage finalisiert wird. Aber Parkraum ist in innerstädtischen Lagen endlich, weshalb vor allem darauf abgezielt werden muss, dass der Parkraum um Geschäfte auch als Kurzparkzone genutzt wird“, war die Antwort von Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK). Ein exzessives Schaffen neuer Flächen sei im Stadtzentrum nicht möglich, viel eher sollten die Stadträume attraktiviert werden, was den Menschen und der Wirtschaft zugutekäme. „An den Bahnhöfen wird es auch künftig noch Erweiterungen der P&R-Flächen brauchen, das ist klar“, ist auch Kehrer bewusst.