Es war ein Schock für die heimische Kulturwelt, als sich am vergangenen Freitag die Nachricht vom Ableben des Regisseurs, Malers und Autors Peter Patzak verbreitete, der nach einer Herz-Notoperation im Krankenhaus Krems verstorben war.

Große Betroffenheit im Kreis vieler Freunde

Patzak wurde 1945 in Wien geboren und wuchs in der Brigittenau auf. Nach dem Studium der Psychologie, Kunstgeschichte und Malerei wandte er sich dem Film zu. Von 1968 bis 1970 arbeitete er in New York an Experimental- und Kurzfilmen, nach seiner Rückkehr nach Wien 1972 folgten Spiel- und Fernsehfilme wie „Situation“, „Kassbach“ oder „Wahnfried“.

Mit der satirischen Krimiserie „Kottan ermittelt“, die zwischen 1976 und 1983 im ORF ausgestrahlt wurde, schrieb Peter Patzak in Zusammenarbeit mit Helmut Zenker österreichische Fernsehgeschichte. Patzak arbeitete als Regisseur, Produzent sowie Drehbuchautor und etablierte sich als einer der bedeutendsten österreichischen Filmemacher von internationalem Rang. Über 20 Jahre lang lehrte er Regie an der Wiener Filmakademie, die er von 2008 bis 2013 leitete.

„Was kommt, verschwindet. Und es kommt etwas Neues.“ Peter Patzak (1945-2021)

Die bildende Kunst, die sein künstlerischer Ausgangspunkt war, verfolgte Patzak seit den 1960er-Jahren weiter. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in der Schau „Aus dem Archiv der Erinnerung. Gemälde 1980–2020“ im September 2020 im Kunstforum Wien sowie eine Personale in der Landesgalerie Burgenland.

Seit 2018 bereichert Patzaks umfangreicher Vorlass die Sammlung des Archivs der Zeitgenossen an der Donau-Universität Krems. Neben zahlreichen Auszeichnungen wurde Patzak 2011 mit dem Kulturpreis der Stadtgemeinde Klosterneuburg ausgezeichnet. Dem Haus der Künstler in Maria Gugging war er verbunden, der Shortynale ein wertvoller Wegbegleiter.

Viele persönliche Freunde sind tief betroffen

Werner Brix: „Dieser außergewöhnliche Mensch ist meiner Frau und mir in den letzten Jahren ein Freund geworden, mit dem wir jederzeit gerne über Gott und die Welt plaudern konnten und der uns auch mit einer ungewöhnlichen Zugeneigtheit mit Rat und Tat in unserem Schaffen als Filmemacher geholfen hat.“ Erschüttert zeigt sich auch Bildhauer Thomas Kosma: „Er war einer meiner liebsten Freunde, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben.“ Und erinnert an einen Ausspruch Patzaks: „Wenn du das Zyklische im Leben erkannt hast, kann dir gar nichts mehr passieren. Weil du weißt: Das Eine verschwindet, und das Andere kommt. Und was kommt, verschwindet. Und es kommt etwas Neues.“