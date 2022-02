Pfarrgemeinderatswahl 2022: „Christus auch heute lebensnotwendig“

Alle fünf Jahre haben rund 4,5 Millionen Katholiken die Möglichkeit, eine Funktion in den Pfarren zu übernehmen. Was das für Klosterneuburg bedeutet, darüber sprach die NÖN mit Dechant Reinhard Schandl.

NÖN: „Mittendrin“ ist in Österreich das Logo der Pfarrgemeinderatswahl 2022. Was hat es für eine Bedeutung?

Reinhard Schandl: „Mittendrin“ umfasst drei Aspekte: Erstens: in der Welt „mittendrin“. Unsere Pfarren wollen Sauerteig für die Welt sein und sehen gleichzeitig ihre Verantwortung für das Wirken Gottes mitten in der Welt. Die Pfarrgemeinderäte tragen dafür Verantwortung. Durch die vielfältigen Lebensbezüge ihrer Mitglieder sind sie eine wichtige Ressource für die pfarrliche Erneuerung. Zweitens: Christus „mittendrin“. Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der uns Erlösung schenkt, ist die Mitte und Ausrichtung unserer Pfarren. Die Pfarrgemeinderäte versammeln sich um ihn, um sich von seinem Wort leiten zu lassen und tragen ihn in ihren Herzen. Und drittens: An den Rändern „mittendrin“. Die Nähe zu Christus führt zu den Rändern. Die Pfarrgemeinderäte stellen sich dem Anspruch von Papst Franziskus „hinauszugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen“.

Wie gewinnt man Personen zur Kandidatur?

Menschen gewinnt man meiner Meinung nach, indem man sie persönlich anspricht. Das Vorbild Jesu ist diesbezüglich Leitbild. Er hat die Menschen wahrgenommen und sie gerufen. Sehr wichtig ist es, ehrlich darzustellen, was der PGR ist, tut und kann. Ein realistisches Bild der Arbeitsweise, Ziele und Spielräume ermöglicht eine gute Entscheidung zur möglichen Kandidatur. Initiative braucht Freiraum, um sich entfalten zu können. Bestehende Pfarrgemeinderatsmitglieder müssen mitunter den Mut aufbringen, aufzuhören und loszulassen, besonders von konkreten Vorstellungen oder etablierten Projekten. Dadurch bekommen neue Personen das Gefühl, dass ihre Ideen tatsächlich Platz haben.

Hätte man die PGR-Wahl in Zeiten von Corona nicht verschieben können?

Schandl: Eine Verschiebung hätte eine Verlängerung der PGR-Periode um eine ungewisse Zeitspanne bedeutet, was eine lange und unerwartete Vorgabe für die ehrenamtlichen Frauen und Männer wäre.

Was sind die Ziele der PGR-Wahl in der Erzdiözese Wien?

Im Bischofsrat wurden vom Erzbischof und seinem beratenden Gremium im April 2021 folgende vier Ziele für die PGR-Wahl 2022 festgelegt: Erstens. die Anzahl der Wähler und Wäherinnen wird um mindestens ein Prozent gesteigert. Zweitens, die kulturellen Barrieren wie Migrationshintergrund, Milieus, Generationen, Zweitwohnsitzer und „Zuagroaste“, zur Beteiligung bei der PGR-Wahl werden überwunden, um die Gemeinde in ihrer Vielfalt zu repräsentieren. Drittens, es gibt mehr Kandidaten gegenüber der letzten Wahl und ein Drittel davon kandidiert zum ersten Mal. Und viertens, das derzeitige Durchschnittsalter der gewählten Mitglieder im PGR verjüngt sich mindestens um fünf Jahre.

Haben auch Kinder eine Stimme?

Kinder haben selbstverständlich eine Stimme! Bei Kindern kann das Stimmrecht durch einen Erziehungsberechtigten ausgeübt werden. Das heißt, in diesem Fall kann es sein, dass entweder die Mutter oder der Vater zwei oder mehr Stimmzettel vor der Wahlkommission abgibt.

Und wenn man am 20. März 2022 nicht wählen kann?

Wenn der Wahlvorstand im Vorfeld die Möglichkeit einer Briefwahl oder die Wahl vor einer „fliegenden Wahlkommission“ beschlossen hat, kann die Stimme auch in dieser Form persönlich abgegeben werden.

Wie schaut die Situation konkret in Klosterneuburg aus?

Ich bin überzeugt, dass in den römisch-katholischen Pfarren Klosterneuburgs das Leben weiterhin und in gewohnter Weise von engagierten Frauen und Männern getragen wird. Sie tun dies aus Überzeugung aus ihrem persönlichen Glauben, im vertrauensvollen Miteinander aller Vereine und Gruppierungen in den jeweiligen Katastralgemeinden, und vor allem in der Gewissheit, dass Christus auch heute, im Jahr 2022, lebensnotwendig ist.

