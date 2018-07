Ein neuer Stadtteil, ein neues Viertel, drei Teile und drei Architekten – so soll das neue Pionierviertel ausschauen. Dass drei Architekten ein Viertel planen, begründet Planungsstadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) so: „Die Bürgerbeteiligung hat ergeben, dass Vielfalt gewünscht ist. Damit haben wir diesem Wunsch Rechnung getragen.“

Der Plan für das neue Pionierviertel steht. Die Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, dem Stift Klosterneuburg, sind ebenfalls gut gelaufen. | NOEN, Stadtgemeinde Klosterneuburg

Sieben Wohnblöcke (A-F) sollen im neuen Pionierviertel entstehen und damit 1.100 neuen Wohnungen Platz bieten. Das Stift Klosterneuburg hat als Grundstückseigentümer die Auslobung eines Architekten-Wettbewerbs in Auftrag gegeben. Die beauftragte Firma – ATTACCA Projektmanagement GmbH – organisierte das Verfahren. Anonym wurden die Ideen eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Bewusst wurde die Gesamtfläche gedrittelt, in Wohnhöfe A, B und C, D und G und Wohnhöfe E und F. Pro Drittel haben fünf Architekturbüros ihre Ideen abgegeben, die von einer kompetenten Fachjury bewertet wurden. Schlussendlich gab es aus 15 eingereichten Projekten drei Siegerprojekte. Die NÖN stellt sie exklusiv vor.

Zwei Blöcke des Siegerprojekts Wettbewerbsaufgabe 2: die Wohnblöcke D und G. | NOEN

Eingearbeitet wurden die Ideen in die Vorgaben der Stadtgemeinde auf Basis des Entwicklungsleitbilds für das Areal der Magdeburgkaserne vom November 2015 und dem städtebaulichen Leitbild mit einem Entwurf eines Bebauungsplanes vom 10. Jänner 2018, der von der Firma „Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH“ verfasst wurde. Eine weitere Unterlage für den Wettbewerb wurde vom Büro „komobile Gmunden GmbH“ verfasst: Das Mobilitätskonzept, das den inneren Verkehr des an sich verkehrsfreien Viertels regelt.

„Die Ausgewogenheit und die Identität des Freiraumes, soll belassen bleiben“, so das Credo des Siegerprojekts für die Wohnhöfe A, B und C.

„Die Zugänglichkeit von der Magdeburggasse soll verbessert, eine stärkere Durchwegung von der Promenade zum inneren Hof geschaffen, die befestigten Flächen gegen ‚heated island‘ reduziert, die doppelte Erschließungszone als parallele Führung zur Straße in seiner Wertigkeit reduziert werden“, so der Kommentar zum Siegerprojekt Wohnhöfe D und G ...

Siegerprojekt der Wettbewerbsaufgabe 3: Wohnhof E und F. Die Namen der Sieger sind noch nicht veröffentlicht. | ATTACA/Stadtgemeinde

und das Credo des dritten Siegerprojekts lautet: „Das Freiraumkonzept soll überarbeitet, die Dimensionierung zurückgenommen, die Höfe von den Spiellandschaften befreit beziehungsweise zugunsten einer belebten, verdichteten Mitte platziert werden.“

Noch keine offizielle Präsentation

Die Sieger-Architekten wurden bis dato noch nicht veröffentlicht, die Siegerprojekt noch immer nicht der Öffentlichkeit präsentiert. „Eine offizielle Präsentation der Siegerprojekte ist schon lange fällig. Ich werde das persönlich forcieren“, verspricht Planungsstadtrat Kaufmann. Wann diese Präsentation stattfindet, steht noch nicht fest.

„Da für die Umsetzung der Planungen eine Änderung der Flächenwidmung erforderlich ist, ist es auch für eine Volksbefragung keinesfalls zu spät“, beharrt Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) auf eine Volksbefragung. Der verlorene Planungsaufwand wäre „im Verhältnis zu den nachhaltigen Verschlechterungen der Lebensqualität der Klosterneuburger eine vernachlässigbare Größe“, so Pitschko.