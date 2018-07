Dass jetzt ein Bild im Internet kursiert, war so nicht gewollt. Es zeigt aber einen Sieger: Das Architekten-Team „Superblock“ zeigt erstmals, wie das neue Pionierviertel ausschaut. Oder ausschauen könnte? „Es kann so ausschauen, aber muss nicht“, so Planungsstadtrat Christoph Kaufmann kryptisch.

Der Architektur-Wettbewerb ist geschlagen. Der verpflichtende Architektur-Wettbewerb wurde vom Stift Klosterneuburg als Bauwerber in Auftrag gegeben. Was aber Wenige wissen: Es gibt vier Sieger, denn das Pionierviertel soll von vier verschiedenen Architekten auf vier Baufeldern gestaltet werden. Visualisierungen von den anderen drei Architekturbüros wurden der Öffentlichkeit aber noch nicht vorgestellt. Die Jury, die die Sieger kürte, setzte sich aus Fachleuten und Vertretern der Stadtgemeinde und des Stifts zusammen.

„Wenn es, wie von der Bevölkerung gewünscht, vielfältig sein soll, dann muss es auch verschiedene Architekten geben.“ Christoph Kaufmann, Planungsstadtrat (ÖVP)

„Es ging jetzt hauptsächlich um die Bebaubarkeit der vier Baufelder als Grundlage für den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan“, so der Planungsstadtrat.

Den Grund, warum man sich für vier Architekten und vier verschiedene Baufelder entschlossen hat, erklärt Kaufmann so: „Beim Bürgerbeteiligungsprozess wurde konkret der Wunsch geäußert, auf Vielfalt zu achten. Wenn es vielfältig sein soll, dann muss es auch verschiedene Architekten geben.“ Im Übrigen gehe man

exakt so vor, wie das im Gemeinderat beschlossen wurde. Als Nächstes stünde ein Landschaftsarchitektur-Wettbewerb an.

Wie die Projekte der anderen Architekten aussehen, bleibt der Öffentlichkeit leider bis dato verborgen. Planungsstadtrat Kaufmann will das aber so rasch wie möglich ändern. „Die Rechte liegen dafür beim Stift Klosterneuburg. Ich werde mich aber persönlich einsetzen, dass alle Projekte bald der Bevölkerung präsentiert werden können“, verspricht der Planungsstadtrat.

In den nächsten zehn bis 15 Jahren könnte das neue Stadtgebiet fertig sein. Ein langer Weg mit viel Verantwortung. Das weiß auch Planungsstadtrat Kaufmann: „Ich bin mir unserer Verantwortung sehr wohl bewusst. Es gibt noch so viel zu gestalten, aber die Zusammenarbeit mit dem Stift Klosterneuburg ist sehr gut. Das Projekt geht gut voran.“

Über 1.100 Wohnungen sollen gebaut werden

Bis zu 3.000 Bewohner sollen das neue Pionierviertel bevölkern. Dazu kommen noch 700 Schüler und 500 Beschäftigte, die sich auf 1.200 Hektar tummeln sollen. Ein einzigartiges und noch nie dagewesenes Projekt, das die Stadtgemeinde und das Stift Klosterneuburg gestartet haben. Derzeit befindet man sich aber noch in der Planungsphase des neuen Stadtteils.

Eine von den Grünen geforderte freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung und der zu erwartende Verkehr in dem an sich verkehrsfrei geplanten neuen Stadtteil – das sind die poltischen Streitpunkte, die noch ausgefochten werden müssen.

Die FPÖ setzt dabei auf einen ganz eigenen Kurs. Sie will in einer Volksbefragung die Bürger entscheiden lassen, ob sie überhaupt ein neues Stadtviertel wollen. In diesem fortgeschrittenen Planungsstadium wird das wohl zu spät sein.