Pizza-Lieferant mit langen Fingern

Wie schwer es in Zeiten wie diesen sein kann, gutes Personal zu finden, zeigt ein Fall von Veruntreuung und Nötigung am Landesgericht Korneuburg. Zwei Tage hatte ein 30-jähriger gebürtiger Ungar erst bei einem Pizzazusteller in Klosterneuburg gearbeitet; nach seinem dritten Dienst am 18. Juni dieses Jahres kehrte er mit dem Erlös seiner Zustelltouren von 260 Euro nicht zu seiner Firma zurück, sondern fuhr nach Hause. Auch Tage später lieferte er die Einnahmen nicht bei seinem Chef (58) ab.

Vergeblich versuchte die Geschäftsführerin, Köchin und Lebensgefährtin des 58-Jährigen den 30-jährigen Kurzzeit-Mitarbeiter wegen des fehlenden Geldes zu kontaktieren. Am 25. Juni entdeckte der 25-jährige Sohn des Besitzers des Zustellbetriebs den ehemaligen Lieferfahrer bei der Arbeit in einem China-Restaurant. Danach wartete dieser mit einem weiteren 35-Jährigen auf den Schuldner und informierte seinen Vater. Zu dritt wollte man den 30-Jährigen zur Rückgabe des Geldes bewegen.

Zeugen brachten Gewissheit

Besonders ein 32-jähriger Zeuge, der das Geschehen am 25. Juni knapp vor 18 Uhr unmittelbar beobachtete, half Richter Manfred Hohenecker, sich ein tatsächliches Bild des Geschehens zu machen. Die drei wollen natürlich nur mit dem Mann geredet haben, der 30-Jährige hingegen sagte aus, dass alle drei auf ihn eingeschlagen, ihm Tritte versetzt und schließlich alles Geld, das er dabei hatte – drei- bis vierhundert Euro – weggenommen hätten.

Der 32-jährige Zeuge gab‘s weniger dramatisch. Er habe zwar beobachtet, wie ein Mann von zwei Männern festgehalten wurde und der 25-Jährige dem Fixierten einen Schlag in den Bauch versetzt habe. Dabei habe er auch die Frage „Wo ist unser Geld“ wahrgenommen. Weitere Zeuginnen konnten ähnliche Beobachtungen machen. Das reichte Hohenecker für sein Urteil über die vier Angeklagten, die sich zu Beginn der Verhandlung alle „nicht schuldig“ bekannten und denkbar wenig Einsicht während des Prozessverlaufs zeigten.

Der 30-Jährige wurde wegen der Veruntreuung der 260 Euro zu zwei Monaten Freiheitsstrafe und zur Rückzahlung des Geldes verurteilt, was dieser mit „Ich bezahl das nochmal“ quittierte, obwohl der Richter in Zweifel zog, ob ihm am 25. Juni tatsächlich Geld abgenommen wurde. Dazu gab es keine Beobachtungen durch Zeugen.

Die drei Akteure vom Pizzazusteller fassten Freiheitsstrafen zwischen zwei und drei Monaten aus, die allesamt, auch die des 30-Jährigen, bedingt ausgesprochen wurden. „Schon nicht ein bisschen hart“, so einer der Pizzatruppe.