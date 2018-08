Martin Heinrich, besser bekannt als DJ Eisbär | zVg

Martin Heinrich, in Klosterneuburg allen unter seinem Künstlernamen DJ Eisbär bekannt, war vergangenen Freitag auf der Südautobahn Richtung Graz unterwegs. „Innerhalb weniger Sekunden zeigte die Temperaturanzeige vollkommene Überhitzung an“, sagt Heinrich. Danach kamen auch schon Rauch und Flammen.

„Ich hab wirklich den einen oder anderen Schutzengel gehabt. Ich bin froh, dass ich noch lebe“, sucht Martin Heinrich noch immer nach einer Erklärung. Er war gerade auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier, wo er für die Musik hätte sorgen sollen. Als er die Rauchschwaden in seinem Auto feststellte, hielt er sofort an, sprang aus dem Auto und brachte noch, so gut es ging, seine Habseligkeiten in Sicherheit. „Das Musikequipment konnte ich noch retten. Anzug und Laptop gingen in Flammen auf. Als es zu heiß wurde, lief ich sofort vom Auto weg und hoffte auf das Eintreffen der Feuerwehr“, schildert Heinrich die bangen Momente.

Ahnungslosigkeit über Brandursache

Wenig später traf die Freiwillige Feuerwehr Pitten dann auch ein, konnte jedoch nur noch das vollkommen zerstörte Fahrzeug löschen und die Gefahrensituation für die Passanten eindämmen.

Das Wrack steht derzeit noch bei der Freiwilligen Feuerwehr Pitten und soll in den nächsten Tagen noch untersucht werden. „Keine Ahnung, was der Grund für dieses Inferno sein konnte“, ist Martin Heinrich ratlos.

Er hat jedenfalls sein Hochzeitsengagement wahrnehmen können. Derzeit ist er auch beim Filmfestival am Rathausplatz musikalisch im Einsatz, wobei er Action-Szenen anscheinend auch ganz gut draufhat.