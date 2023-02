Pöschl im Abschieds-Interview: „Ab jetzt bin ich ungeschminkt“

Sie tauscht Politik gegen Verwaltung: Verena Pöschl, Kultur- und Jugendstadträtin (ÖVP), legt ihr Amt nieder und wechselt ins Rathaus. Ein Interview zum Polit-Abschied.

NÖN: In Krisenzeiten ist Kultur das Erste, was man im Gemeindebudget streichen könnte. Warum kann man Kultur trotzdem nicht einsparen?

Verena Pöschl : Ja, stimmt, Kultur könnte man streichen. Als Erstes müssen wir Essen haben, der Kanal und die Straßen gehören gemacht. Die Gemeinde muss den laufenden Betrieb aufrecht erhalten, bevor man an Sachen wie Kultur – aber vielleicht auch Sport – denkt. Das Problem an der Sache: Irgendwann funktioniert das nicht, weil Kultur kein netter Zusatz ist, sondern ohne Kultur sind wir Menschen keine Menschen mehr. Es geht um Gesprächskultur, Esskultur, natürlich auch die klassische Kultur mit Musik, Veranstaltungen und Theater. Die Frage ist, was machen wir in der Politik, um diesen wichtigen Rahmen zu unterstützen.

Und da hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht…

Pöschl: Meine Zeit als Kulturstadträtin hat genau damit begonnen: Eine meiner ersten Handlungen war es, die ,oper-klosterneuburg‘ abzusagen. Da stehst du dann da und denkst dir: ,Nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt.‘ Aber da waren andere Sachen einfach wichtiger. Und wenn wir die Oper aufgeführt hätten, hätten wir nur eine abgespeckte Version machen können. Und das wollten wir auch der Kultur nicht antun.

Was haben Sie sich stattdessen vorgestellt?

Pöschl: Meine Vision: Irgendwann, und so lange möchte ich Kulturstadträtin bleiben, möchte ich das Kino wieder aufmachen. Im nach der Wahl 2020 neu besetzen Kulturausschuss waren nur neue Mitglieder, ich habe immer gesagt, es ist der ,Kükenausschuss‘. Niemand, bis auf Stadtrat Schmid-Wilches, war davor schon einmal in einem Ausschuss. Mein Plan war es, mich einzuleben und das Business kennenzulernen – das kam aber anders: Als wir wegen Corona gesagt haben, wir bauen die alte BH nicht um, sondern lassen das Rathaus im Rathaus und sanieren, war plötzlich die Frage: Was machen wir mit dem Kino? Das haben wir im Ausschuss behandelt und im Juli 2021 im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefasst. Da waren wir bei Schritt 0.

Was war der nächste Schritt?

Pöschl: Wir haben uns gemeinsam überlegt: Wo ist das Ziel? Was wollen wir eigentlich? Und dazu haben wir qualitative Kriterien definiert: ein Raum, der multifunktional nutzbar ist, ein durchgehender Betrieb mit mindestens 48 Wochen pro Jahr und vier Tage pro Woche, ein Gastrobereich und Kooperationsmöglichkeiten mit der Stadt. Wir wollen, dass das Kino offen ist, weil wir wollen, dass der Rathausplatz belebt wird. Es ging nicht mehr darum, den Betreiber zu finden, der uns am meisten Geld bietet. Und mit den qualitativen Kriterien konnten wir die Ausschreibung starten.

Der Betreiber ,Cinema Paradiso‘ hat diese Ausschreibung gewonnen. Wie kam es dazu?

Pöschl: Als wir die Kriterien definiert haben, bin ich mit Mitgliedern des Ausschusses durch NÖ gefahren und wir haben uns angeschaut, wie es andere Städte machen. Da hat uns jemand gesagt, schaut euch ,Cinema Paradiso‘ an. Und zeitgleich kam Franz Brenner zu mir: ,Du, Cinema Paradiso hat gehört, ihr wollt das Kino vermieten und sie interessieren sich‘. Noch dazu war Besuch aus Göppingen da. Mit einer Besucherin habe ich über die Kinopläne gesprochen, da sagt sie zu mir: ,Haben Sie den Film ,Cinema Paradiso‘ gesehen – so müsst ihr das machen!‘ Wie kann das von drei Stellen, die nichts voneinander wissen können, gleichzeitig kommen? Das war für mich ein Zeichen! Insgesamt hatten wir vier Bewerber für die Ausschreibung. ,Cinema Paradiso’ hat als letzer Bewerber präsentiert und am Ende des Tages hat der Kulturausschuss einstimmig gesagt: Die wollen wir!

Wo ist das Kino-Projekt jetzt?

Pöschl: Der Startschuss ist gesetzt. Die Entscheidung, nicht mehr Kulturstadträtin zu sein, habe ich mir nicht leicht gemacht, auch wegen des Kinos. Aber ich weiß, dass das Baby jetzt schon so groß ist, dass es das schafft. Momentan befinden wir uns in Exklusiv-Verhandlungen mit ,Cinema Paradiso‘ für ein Miet- oder Pachtverhältnis. Bei der Rathaussanierung geht es jetzt ins Detail. Die politische Entscheidung ist getroffen und jetzt wird’s viel Arbeit für die Verwaltung geben. Wie mir gesagt wurde: ,So Verena, alles, was du dir jetzt eingebrockt hast, darfst du auch selber wieder auslöffeln.‘

Was ist denn noch gelungen?

Pöschl: Von Anfang an mein Baby waren die Spielplätze. Ich hab vier Kinder und bevor ich in den Gemeinderat gekommen bin, 15 Jahre am Spielplatz verbracht. Spielplätze, da kann man viel machen. Wir haben heute das dreifache Budget. Was wir jahrelang gemacht haben: Da ist ein freier Platz, wir stellen eine Schaukel hin. Das ist, als ob man einen Geschirrspüler ins Wohnzimmer stellt, weil Platz ist. Ein Spielplatz gehört gestaltet und so kann man budget-effizient arbeiten.

Neben Kino und Spielplätzen war ein Ziel der Jugendgemeinderat. Der ist nicht geglückt…

Pöschl: Ja, leider. Ich wollte einen Jugendbeteiligungsprozess machen, hatte auch schon sehr konkrete Pläne. Ob und was gemacht wird, ist die freie Entscheidung meines Nachfolgers – aber ich übergebe natürlich alle meine Unterlagen und biete meine Hilfe an.

Wer wird Nachfolger?

Pöschl: Das liegt nicht mehr bei mir. Ich trete bewusst zurück und es ist nicht mehr meine Aufgabe, diese Sachen zu kommentieren.

Zurück zur Amtszeit: Ein weiterer Wunsch an die Politik war ein Jugendcafé, das gibt es bis dato auch nicht.

Pöschl: Ich sag’s ehrlich: Da hat mir die Vision gefehlt. Ich war immer im regen Austausch mit Jugendlichen, wie stellen sie sich das vor, wer geht hin? Im Endeffekt wäre es so: Die, die als Erster dort sind, bleiben. Das ist dann ihr Raum und andere gehen nicht mehr hin, weil der Raum gebrandmarkt ist. Da bin ich mit einem gewerblichen Betrieb wie ,Cinema Paradiso‘, die sehr wohl was für Jugendliche machen möchten, weitaus weiser. Dann ist es auch eine Aufsichtsfrage. Und ich habe die Jugendlichen ehrlich gefragt: ,Ich bin Stadträtin und biete euch etwas an – findet’s das cool?‘ Die Antwort: ,Nein.‘ Es ist so und das ist nicht böse gemeint: Politiker sind für Jugendliche uncool. Cool ist es nur, wenn’s aus der Gruppe kommt.

Was unterscheidet Verena Pöschl, die Politikerin, von Verena Pöschl, der Verwalterin?

Pöschl: Ab jetzt bin ich ungeschminkt. Kein Scherz! Wenn ich im Badezimmer gestanden bin, habe ich zu meinen Kindern gesagt: ,So, jetzt verwandel ich mich in die Kulturstadträtin‘. Das hat etwas mit Respekt zu tun. Wenn man als offizielle Vertreterin auf einer Veranstaltung ist, ist es Teil der Aufgabe, ordentlich aufzutreten. In die ,operklosterneuburg‘ gehe ich natürlich schon noch geschminkt, aber im Alltag bin das nicht ich. Was sich noch ändert: Ich habe einen Schreibtisch im Rathaus, das ist eine Riesenerleichterung. Und ich freue mich auf meine Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann.

Wie oft werden Sie sich künftig über politische Entscheidungen ärgern?

Pöschl: Nicht öfter als bisher (lacht). Oder besser gesagt: Genau so selten wie bisher. Alle 41 Mandatare – nicht nur die ÖVP, sondern alle Parteien – wollen die beste Entscheidung für Klosterneuburg treffen. Die Entscheidungen sind nicht immer perfekt, aber wir sind alle Menschen. Das ist ein demokratischer Prozess und wenn ich als verantwortliches Mitglied dieser Gesellschaft einen demokratischen Prozess nicht ernst nehme, dann hab ich was falsch gemacht, wurscht ob ich Politiker, Verwaltungsmitarbeiter oder Wähler bin. Was man sagen muss: Politische Entscheidungen könnten nicht passieren, wenn dahinter nicht ein Verwaltungsapparat steckt, der die Hintergrundarbeit erledigt. Ich sitze jetzt auf der anderen Seite, drehe meinen Sessel um 30 Grad – ich würde nicht einmal sagen 180 Grad. Ich werde neue Sachen lernen: weg von der Parteipolitik, aber nicht weg vom verantwortungsvollen gesellschaftspolitischen Denken, das jeder haben sollte.

