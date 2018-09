Ein Mann sprach am 9. September, nachmittags, am Wiener Westbahnhof eine 36-jährige Prostituierte an und fuhr mit ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Klosterneuburg (Bezirk Tulln).

Dort angelangt ging er mit ihr in ein leerstehendes Haus und hielt sie bis zum darauf folgenden Tag fest. Dabei vergewaltigte er das Opfer mehrfach. Danach brachte der unbekannte Täter die 36-Jährige zurück zum Westbahnhof. Das Opfer erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Noch am selben Tag sprach der unbekannte Täter eine 23-jährige Frau ebenfalls am Wiener Westbahnhof an und gab an, eine Arbeitsstelle vermitteln zu können. Wieder fuhr der Mann mit seinem Opfer in das Stadtgemeindegebiet von Klosterneuburg.

Zweites Opfer flüchtete nach Faustschlag

Von dort fuhren beide mit dem Pkw des unbekannten Täters zur Donau. Am Donauufer wollte der Täter sexuelle Handlungen mit der 23-jährigen Frau vollziehen. Die Dame setzte sich aber zur Wehr. Unter dem Versprechen, dass der unbekannte Täter das Opfer wieder zum Westbahnhof zurückbringen werde stieg sie in sein Auto.

Der Mann fuhr zu einem Parkplatz im Bereich des leerstehenden Hauses, nahm das Opfer an der Hand und zog es in Richtung des Hauses. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen und der Täter schlug die 23-Jährige mit einem Faustschlag zu Boden. In der Folge versuchte er das Opfer zu vergewaltigen. Dem Opfer gelang schließlich die Flucht in Richtung Ortsgebiet. Dort bat sie Passanten um Hilfe, die sofort die Polizei verständigten.

Täter ergriff die Flucht

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Sexualdelikte übernommen.

Aufgrund der Spurensicherung und umfangreicher Ermittlungen konnte ein im Bezirk Tulln wohnhafter rumänischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht werden. Der 44-Jährige wurde am 11. September von Bediensteten des Landeskriminalamtes an seiner Wohnadresse festgenommen. Er zeigte sich zu dem Sachverhalt nicht geständig auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt eingeliefert.

Suche nach weiteren Opfern

Es besteht der Verdacht, dass es noch weitere Opfer gibt.

Eventuelle Opfer werden gebeten sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, unter der Telefonnummer 059133-30-333, in Verbindung zu setzen.