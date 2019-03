Plötzlich gingen die Sirenen an. Und zwar in der Merkur-Filiale in der Aufeldgasse. Dort wurden zwei Diebinnen auf frischer Tat ertappt. Wie sich später herausstellte, hatten sie schon eine ganze Diebestour in Klosterneuburg hinter sich.

Angestellte der Merkur-Filiale hielten die beiden verdächtigen Damen fest und warteten auf die Ankunft der Klosterneuburger Polizei. Das Diebes-Duo bestand aus einer 39-Jährigen und einer erst 17-Jährigen. „Bei der Personendurchsuchung konnte ein Autoschlüssel festgestellt werden“, erklärt Klosterneuburgs Stadtkommandant Georg Wallner.

„Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Damen eine Tasche benutzten, um das Diebesgut zu verstauen.“ Polizei-Stadtkommandant Georg Wallner

Als die Polizei im Auto, das in der Nähe geparkt wurde, Nachschau hielt, stellten die Beamten jede Menge Diebesgut fest. Darunter fünf Packungen Jägermeister, eine Flasche Wodka, vier Flaschen Jack Daniels und drei Packungen Kaffee.

Die beiden Verdächtigen hatten auch eine große Stofftasche mit dabei. „Im Zuge der Ermittlungen und nach Sichtung von Videomaterial wurde festgestellt, dass die Damen diese Tasche benutzten, um das Diebesgut zu verstauen“, erklärt Wallner. Dabei hat die ältere der beiden die Sachen eingesteckt, während die jüngere Schmiere gestanden ist.

Insgesamt vier Filialen bestohlen

Doch der Merkur war nicht der einzige Supermarkt, den die beiden an diesem Tag heimsuchten. In zwei Billa-Filialen sowie einer Spar-Filiale waren sie ebenfalls zugange. Die Diebinnen gaben bei der Vernehmung an, dass es mit den Filialleitern abgesprochen sei, die Flaschen an sich nehmen. „Das konnte natürlich widerlegt werden“, so Wallner. Die 39-Jährige ist bei der Polizei keine Unbekannte. Sie wurde bereits 2018 wegen ähnlicher Delikte rechtskräftig verurteilt.

Insgesamt wurden Genussmittel im Wert von knapp 300 Euro gestohlen. Die Kriminalgruppe Klosterneuburg zeigte das Duo bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen gewerbsmäßigen Diebstahls an.